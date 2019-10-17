家庭退烧：学会这6招

发烧是临床上常见的症状，是指机体在致热原作用下或体温中枢的功能障碍时，使产热过程增加，而散热不能相应随之增加或散热减少，体温升高超过正常范围。出现发烧后除了去医院就医外，在体温不超过38.5℃的情况下，在家中还可以采取以下方法退烧。

降低室温：保持室内温度在21℃~24℃，室内可开窗通风换气，每天2次，每次至少15分钟。如果房间闷热，可用电风扇促使空气流动，但不要直接对发烧患者吹。

减少穿衣：发烧时避免穿着或盖被过多，尤其是婴儿发热时，忌用厚被包裹，忌穿衣过厚，高热时应松开包被，解开领扣与裤带以利散热。

温水擦浴法：即用毛巾沾温水擦拭全身，水的温度为32℃~34℃比较适宜，每次擦拭时间控制在10~20分钟，擦拭的重点部位为颈部、腋下、腹股沟等处。

毛巾湿敷法：适用于一般发热较低的患者，将浸湿冷水的毛巾拧成半干，敷在患者的前额或腋窝、腹股沟等大血管部位，达到降温目的。

酒精擦拭法：生活中常用的一种退热方法，一般是将75%的医用酒精兑温开水（32℃~34℃）至浓度为25%~30%的酒精水进行身体擦浴降温。酒精擦浴应自上而下擦拭血管丰富的部位。常用的擦拭部位为腹股沟、双上肢、腘窝、腋下等处，但前胸、腹部、后颈部等部位对冷刺激敏感，不宜用酒精擦拭。

使用酒精进行退烧虽然可以达到理想效果，但为避免带来不良影响，使用时应注意以下几方面：在进行酒精擦浴前，患者额头上应放上冰袋或冷毛巾，以协助降温；保证酒精浓度合理，兑水时水温稍高于体温即可；擦拭时最好选用小块全棉纱布或手绢，吸水性好，摩擦力适中；擦洗时动作要轻柔，力量要均匀，皮肤擦至发红为宜；2岁以下婴幼儿、年老体弱、风湿病患者不宜用酒精降温；操作过程中若出现发冷、寒战、面色改变等症状时，应立即停止；有乙醇过敏史、皮肤有破损等情况，禁止进行酒精擦拭；避开心前区（可引起心率慢或心律失常）、腹部（可引起腹泻）、后颈部、足心部位（可引起一过性冠状动脉收缩）；全身擦浴时间不超过20~30分钟为宜。

多喝水：发烧时多喝水不仅可以补充液体，还可以加快排汗、排尿，促进体内的毒素以及代谢废物排出，利于病情尽快康复。

（首都医科大学附属北京佑安医院主任医师梁连春）