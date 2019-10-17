养老护理员取消学历要求

人力资源社会保障部、民政部近日联合颁布《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》。新标准将从业人员的“普通受教育程度”由“初中毕业”调整为“无学历要求”。

养老护理员是从事老年人生活照料、护理服务的人员，是养老服务的主要提供者，是养老服务体系的重要支撑保障。此次《标准》出台，将提升养老护理员职业技能、缓解养老护理人才短缺矛盾、规范和发展老年人生活照料和护理服务、扩大养老服务供给。

新标准顺应居家和社区养老需要，在各职业等级中新增养老护理员在居家、社区养老服务中应具备的技能要求。为吸纳更多人从事养老护理工作，缓解人才短缺困境，2019年版《标准》将从业人员的“普通受教育程度”由“初中毕业”调整为“无学历要求”；将五级/初级工申报条件由“在本职业连续见习工作2年以上”调整为“累计从事本职业或相关职业工作1年（含）以上”。新标准还拓宽了养老护理员职业发展空间。为打通养老护理员职业晋升通道，将养老护理员的职业技能等级由四个增至五个，新增“一级/高级技师”等级。（记者 金可）