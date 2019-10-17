上月北京鲜菜瓜果价格环比明显下降

国家统计局北京调查总队昨天发布的数据显示，9月份，北京市居民消费价格总水平同比上涨2.4%。这一涨幅低于前一天国家统计局公布的全国CPI。今年前9个月平均，北京市居民消费价格总水平比去年同期上涨2.1%。

9月食品价格环比上涨1.2%

食品价格是拉动上月北京消费价格上涨的最主要因素。与去年9月份相比，上个月北京食品价格上涨3.5%，涨幅比8月回落1.1个百分点，影响CPI上涨0.54个百分点。其中，猪肉价格上涨54.4%，涨幅比8月扩大16.7个百分点，影响CPI上涨0.63个百分点。上个月，北京鸡肉、牛肉、羊肉和鸡蛋价格分别上涨14.9%、14.3%、13.9%和6.4%，涨幅分别比8月扩大4.1个、5.1个、4.0个和3.4个百分点，共影响CPI上涨0.21个百分点。上月鲜瓜果价格上涨3.1%，涨幅比8月回落15.0个百分点；鲜菜价格下降25.0%，降幅比8月扩大11.8个百分点。

与今年8月份相比，上个月北京市居民消费价格总水平环比上涨0.1%，其中食品价格上涨1.2%。受市场供应趋紧加之节日和开学季影响，上个月猪肉价格较8月份再上涨18.6%。在节日因素和消费替代效应影响下，上个月畜肉副产品价格也上涨明显，较8月份涨幅超过10%。鸡蛋、鸡肉、牛肉、羊肉和水产品价格也均有不同幅度上涨。目前，北京市场上鲜菜和鲜瓜果供应充足，价格均较8月份有明显下降，降幅分别达到6.9%和5.8%。

交通通信等三类价格同比下降

上个月北京非食品价格同比上涨2.2%，影响CPI上涨1.83个百分点。其中，医疗保健、其他用品和服务、衣着和居住等四类价格均比去年同期有所上涨，医疗保健涨幅达到14.6%。交通和通信、生活用品及服务、教育文化和娱乐等三类价格则同比下降。

在旅游淡季影响下，上个月飞机票和旅行社收费价格分别下降9.8%和5.3%。但受国际金价持续上涨影响，上个月金饰品价格较8月份上涨了4.3%；受成品油调价影响，汽油价格上涨0.1%，柴油价格下降0.1%。

文/本报记者 张钦 统筹/余美英

供图/北京市统计局

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央行密切关注CPI走势

同日发布的9月全国居民消费价格（CPI）同比上涨3.0%。由于物价水平也是央行货币政策操作的重要参考指标之一，因此市场也高度关注这一数据对央行后续货币政策操作的影响。

中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示，对内保持物价稳定是货币政策的目标之一，中国目前不存在持续通胀或通缩的基础。但要防止通胀预期扩散，从而避免形成恶性循环，未来央行将密切关注包括CPI、PPI在内各项指标的后续走势。

孙国峰指出，判断通胀有很多指标。“除了CPI，还有核心CPI、PPI和GDP平减指数。从货币政策的角度来看，所有指标都要关注，而目前国际上最关注的是CPI，9月CPI达到3%，后续CPI和PPI的走势，央行也会密切关注。”孙国峰说。

在保持物价平稳的同时，降低企业融资成本也是当前货币政策的重要任务。谈及如何平衡二者关系，更好发挥货币政策作用时，孙国峰表示，防通胀主要是稳定预期，要关注预期变化，主要通过强调货币政策的立场，要求M2增速与GDP名义增速基本匹配，释放稳健信号，另外保持存款基准利率稳定。对于降低融资成本，则主要通过改革的方式，也就是8月推出的LPR形成机制改革。

目前，新LPR已经有8月和9月两次报价，其中一年期LPR分别报价4.25%和4.20%，五年期则都为4.85%，较此前LPR和贷款基准利率皆有下调。“LPR两次报价符合市场预期，金融市场反应比较平稳，社会反应正面。”孙国峰称。他同时表示，央行同时研究存量贷款定价基准的转换，随着新增贷款运用LPR比例的提高，及存量贷款转换的推进，未来贷款基准利率逐渐淡出是一个水到渠成的过程。据新华社