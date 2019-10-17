“量子波动速读”忽悠何以得逞

因为一段充满节奏感的“读书”视频，量子波动速读突然“走红”网络。培训机构宣称，只要掌握了量子波动速读方法，就能在10分钟内阅读一本10万字左右的读物，并准确复述80%以上内容，“直接以心灵感应的方式高速获取信息”。记者调查发现，杭州、驻马店、深圳等地均有类似机构开展相关培训，收费在6000元半年到26万“终身制”不等。（10月16日《北京青年报》）

“10分钟阅读10万字”，这超高速远胜于人们常说的“一目十行”。更有甚者，阅读者只需一遍遍翻阅手中书本，就能阅读并理解其中内容，这在常人看来简直就是天方夜谭。尽管“量子波动速读”打着“量子”科学的宣传噱头，但只要人们稍加理性分析，便不难看穿其违反科学、有悖常识的荒诞与虚假。

首先，“量子波动速读”不过是只“阅”不“读”的“翻书大法”。按照培训机构的介绍，其主要原理是改变人类阅读的反映过程，即由“看、读、理解”省略为“看、理解”，没有了“读”的环节，阅读速度自然就大幅提升，最终达到几分钟阅读十几万字的水平。只是，这还叫读书吗？

古往今来，读书常常被人们用来表述学习的状态。而无论怎样的“速读”，都逃脱不了有声“朗读”或无声“默读”两种方式。人们只有在“读”的过程中加以思考、记忆与理解。不“读”书的学习不可想象，更让人难以置信。正如不少网友的打趣：量子波动阅读不是“看书快”而是“真凉快”(快速翻书有风)。

其次，“量子波动速读”的翻书“感知”和心灵“感应”更荒唐离谱。按照培训机构的说法，“真正的量子波动速读甚至都不需要使用眼睛来参与阅读，而是使用HSP能力里面的透视能力、心灵感应等能力来接收波动的信息”。这不免让人想起之前曾风靡一时的“蒙眼识字”、“听声音识字”等虚假宣传。他们也同样宣称可以通过开发大脑潜力，让孩子具备蒙眼识物、超速记忆甚至过目不忘的特殊能力。但此后均被公开测试等方式证伪，所谓“蒙眼识字、听声音识字”不过是通过偷看等作弊手段完成的“奇迹”，业界也早有辟谣。

值得关注的是，就是这种明显有悖常识、常人不难看穿的伪科学、假把戏，却能忽悠不少家长笃信不移并且趋之若鹜。原因很简单，就是培训机构看透了当下众多家长挥之不去的教育焦虑，利用他们不愿让孩子“输在起跑线上”的攀比争胜心理，再辅以有鼻子有眼的“科学”包装，不怕家长不出现“宁可信其有”或“宁滥勿缺”的心理抚慰。

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。读书学习原本就是一门老老实实的学问，只有踏踏实实地遵循规律、刻苦努力、由浅入深、循序渐进，才有望学有所成。那种希冀毕其功于一役、一口吃成胖子，甚至总想通过某种“科学”利器或捷径方法达到偷懒耍滑、“一夜暴富”的企图，不仅纯属幻想，更极易上当受骗。到头来，耗费的不只是金钱，也是宝贵的时间和精力，更有可能误导孩子的思维，耽误孩子的成长。（郑桂灵）