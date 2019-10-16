不忘初心砥砺奋进踏上新征程 牢记使命筑梦前行不负新时代

宜春市人民医院创建于1937年，是宜春市唯一一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健及医疗应急于一体的三级甲等综合医院。近年来，该院坚持以人民健康为中心的发展理念，以党建为引领，不断强化医院内涵建设、提高医疗质量、保障医疗安全、改善医疗服务、优化就医流程、转变工作作风、持续推进精益化管理，牢记初心使命，为提高人民健康福祉砥砺奋进，以贴心的服务、精良的技术、高尚的医德、优雅的环境赢得了患者和社会的赞誉。

门诊大楼全景

党建领航 扬帆奋进

该院以党的政治建设为统领，推动全面从严治党向纵深发展，党建工作在2018年度全省公立医院党的建设工作会议上作典型经验交流，党建案例“厚德尚医，党建领航促全面发展”荣获全国卫生健康行业基层党建“创新案例奖”。旗帜鲜明讲政治。全院党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。强化思想理论武装。建立党员学习制度，每月以支部为单位组织党员集中学习，并作为铁的纪律贯彻执行，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导全院党员坚定理想信念，牢记初心使命，敢担当有作为，争当技术标兵、服务模范。加强支部自身建设。按照“将支部建在科室”的原则，对基层党组织进行了重新调整，设立了9个党总支和28个党支部，充分发挥党支部在科室的政治核心作用，从架构上打通党建与业务融合的“梗阻”，推动党业深度融合，选优配强各党支部书记和支委委员，形成党委、总支、支部三级书记抓党建的工作格局。驰而不息抓好作风建设。深入开展“怕、慢、假、庸、散”作风整治行动，将“转作风，优服务”的思想融入到医疗行为的每一个环节。细化服务标准，编印服务行为规范手册，统一窗口人员着装，对职工仪表仪态、语言交流进行规范要求。制定并严格执行劳动纪律管理规定，劳动纪律督查覆盖至医院各部门各科室、不留死角。2018年来，拒收红包141人次，共计11.95万元，收到感谢信40封、锦旗133面，全院医德医风、服务态度、工作作风明显好转。坚定不移推进党风廉政建设。不折不扣落实“两个责任”和“一岗双责”，常态化开展党风廉洁教育，使铁的纪律转化为全院党员干部职工的日常习惯和自觉遵循，细化量化工作举措和任务目标，层层压实责任，步步紧逼责任落实，坚持惩前毖后、治病救人，运用监督执纪“四种形态”，持续释放有责必担、失责必问、问责必严的强烈信号，形成抓党风廉政建设工作强大高压态势，推动医院党风政风医德医风持续好转。

新党员入党宣誓

质量先行 安全至上

医疗质量与安全是医院发展的生命线，直接关系到人民群众健康权益、关系到患者对医疗服务的切身感受、关系到患者对医院的满意度。该院始终把医疗质量与安全作为医院管理的核心内容，持续在医疗质量与安全上下功夫、下力气。常态化开展“医院质量与安全服务月”活动。每年确定重点改进内容和措施，通过一系列培训、考试、知识竞赛、技能评比、工作督查等，强化医务人员质量与安全意识，促使诊疗行为更加规范。质量控制过程全覆盖。新增医疗质量控制指标10项，总医疗质控指标达146项，基本涵盖医疗活动全过程。每月编制“质量与安全通报”、“DRGs分析简报”，质量与安全各项指标得到持续改进。加强临床路径管理。目前纳入临床路径管理病种874个，计划2019年底实现临床路径病种全覆盖。2019年1至8月份进入临床路径管理病例27257例，完成路径病例20784例，完成率88.6%，变异率11.4%，入径病例占总出院病例的46.1%，较2018年全年31.9%提高了14.2个百分点。院感防控警钟长鸣。医院感染管理是衡量医疗质量的重要指标之一，是医疗安全的重要组成部分。该院始终秉持“院感无小事”的理念，把感染防控贯穿于医疗行为的每一个环节中，防患于未然，医院感染发病率同比降低0.35个百分点，低于全国平均发病率0.47个百分点，获国家及省级专家充分肯定。

“质量与安全活动月”动员大会召开

服务贴心 群众满意

围绕解决群众就医的“焦点”“痛点”“堵点”等问题，大胆探索、创新举措，不断提升群众就医获得感、幸福感和满意度。在国家卫健委组织的第三方平台改善医疗服务满意度测评中，医院住院患者、门诊患者和员工对医院的满意度均超过全国平均水平。一是以专项活动为载体，树牢服务意识。开展了“人民至高无上，患者是我亲友”“奉人民为上、视群众为友、与健康同行”“改善医疗服务，从我做起”等专项活动，全院职工积极参与，制定实施了113个改善医疗服务计划，从细节入手、从小事做起，为患者提供贴心暖心有温度的服务，例如开展“厕所革命”，安装广播电视系统，设置母婴室，增设咖啡书吧，提供免费轮椅270台、免费衣物清洗服务等。二是同台竞技，以赛促改。为激发全院职工改善医疗服务的积极性、主动性、创造性，举办了院内改善医疗服务行动擂台赛，从各科室提交的70多个案例中筛选出25个参赛案例同台竞技，既展示了医院改善医疗服务的举措和成效，又总结了经验，交流了思想，形成了改善医疗服务比学赶超的浓厚氛围。在今年的全省改善群众就医体验案例擂台赛上，夺得四项大奖，其中案例《关注衣食住行 改善就医体验》以第一名的成绩获得十大最具价值案例奖。在2019年全国改善医疗服务擂台赛华东赛区中，荣获14个人气案例奖，6个优秀案例奖和1个提名奖。三是设立住院服务中心，提供“一站式”服务。实现了统一办理入、出院结算、统一调配全院床位、统一预约检查检验、统一提供出院带药服务、统一组织出院患者回访“五个统一”功能，为患者提供“一站式”服务。四是实行门禁管理，创造良好环境。为保障正常医疗秩序，给广大患者营造一个安全、舒适、宁静、文明的就医环境，该院投入115万元在各临床科室安装了门禁系统，配套出台了《探视管理制度》及《陪护管理制度》，于2019年1月份全面实行门禁管理。

270台免费轮椅供患者使用

提供“一站式”服务

智慧医疗 方便快捷

该院充分利用当前不断发展的互联网技术和物联网技术，完善健全了融合预约诊疗、统一支付、院内立体导航和智能信息推送等便民智慧服务系统。一是就诊更方便。在医院微信公众号开通了微官网、便民服务、个人中心三大功能模块。微官网提供了科室介绍、专家介绍、来院导航、就医指南、院内导航等7大功能，为市民提供全方位的服务；便民服务功能模块提供了门诊预约挂号、门诊缴费、门诊报告、住院信息查询、住院预交金、智能导诊等14项功能，市民只需关注医院微信公众号，绑定个人信息、就诊卡就可以进行预约挂号、缴费、结果查询等操作。二是缴费更便捷。创新推出“边诊疗，边结算”的服务模式，患者无需再到收费窗口排队，直接通过医生开出的医嘱单上的二维码扫一扫，即可完成自费结算，到相应的科室做检查或者到药房取药，大大缩减了患者的就诊时间。三是少走“冤枉路”。患者可通过院内自助导航机或APP查看医院、科室、医生的详细信息，可以根据预约挂号记录将用户通过院内导航精确引导到就诊区域，让患者少走“冤枉路”。四是等候时间更短了。智慧医疗实现了院内所有非诊疗环节由患者自主完成，有效缩短了患者排队等候时间，真正做到了让数据多跑路，让患者少排队，打通了医疗便民“最后一公里”。“智慧便民系统”自上线以来，自助挂号比由不足10%上升到了34%，收费自助比由37%上升到50.69%，微信公众号关注人数由3.5万上升到了7万，增长了一倍。五是效率提升了。全市首台自动发药机在该院正式投入使用，药品调配时间显著缩短，准确率明显上升，有力保障了医疗安全，有效缩短患者取药等候时间，实现了药房管理的数字化、现代化、信息化。

自助便民智慧服务系统

内培外引 人才强院

人才是医院发展的核心竞争力，该院坚持实施“人才强院”战略，多措并举打造人才高地。一是政策激励。引进临床博士研究生的安家费由原来50万提高至80万，每月工作津贴由原来1000元/月提高至1500元/月。紧缺专业的硕士研究生一次性给予安家费20万元，连续三年发放每月500元生活津贴。出台了《宜春市人民医院在职职工攻读医学博士研究生管理办法（试行）》等人才培养政策，鼓励职工攻读在职博士，职工读博期间保持相应待遇不变，取得博士学位继续在医院工作的，给予安家费20万元，连续三年发放博士津贴1500元/月。二是筑巢引凤。制定《高端人才柔性引进暂行办法》，打造好人才平台，积极引进省内外高层次专业技术人才来院指导医疗工作，近年来柔性引进了国内外知名专家7名，打造人才高地，推动学科创新快速发展。三是广纳英才。一方面通过引进能为医院带来先进的医学理念和先进的医疗技术的学科带头人方式，让“才者让才，贤者让贤”。另一方面积极参加南昌大学医学院、南方医科大学、中南大学湘雅医学院等各类招聘洽谈会，主动招揽人才。四是培育人才。一方面“送出去”培养，实施百名精英境外培养计划，将骨干医师和管理人员输送到境外知名医院进行研修学习，今年已赴境外研修人员有15名；另一方面，邀请海外医疗人才以及国内著名专家来我院授课，带来先进的理念和医疗技术。

6名医生赴以色列瑞本医院研修3个月

上下联动 提升能力

医院服务能力是保障医院业务开展和工作正常运转的前提和基础，该院以提升服务能力为重点，既持续提升自身服务能力，又加大对基层医院的帮扶力度，促进资源共享，助力共同提升。一是加强医联体服务基层工作。不断加强医联体建设，促进优质医疗资源下沉。2019年1月份，成立了远程医学中心。加强远程医疗协作网建设，目前已对接97家基层医疗机构，已开展远程会诊566次、远程教学6期，让老百姓不出门就能够便捷地享受到优质、高效的医疗服务。该院医务人员自发成立的医联体新技术宣讲团，已深入到94个基层医院巡回宣讲，切实提高了基层医务人员的技术水平，为广大百姓普及了丰富有用的健康卫生知识。二是深化与省级医院的合作。与南昌大学第一附属医院签署了医疗联合体合作协议，建立紧密型医联体，在学科建设、技术提升、人才培养、临床科研等方面建立更加紧密的合作关系。南大一附院进行常态化帮扶，定期派专家来院进行现场查房、为住院病人制定诊疗方案、指导手术，开展学术沙龙活动等，让宜春市的市民在家门口就能享受到省级优质的医疗服务。医院也定期安排医务人员到南大一附院学习进修，不断提高医疗技术水平，为全市人民的健康保驾护航。三是进一步提升急救能力。按照标准建设创伤急救中心、卒中中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心等急救中民，大力加强人员、设备设施投入。今年5月份，该院顺利通过了国家卫健委脑防委现场评审，正式授牌为国家高级卒中中心。

医联体新技术宣讲团走进基层医院

与南昌大学第一附属医院签订医联体合作协议

学术繁荣 科技兴院

学科建设是医院全面协调、可持续发展的基础和核心动力，也是医院整体办院水平和学术地位的直接体现。该院一直非常重视学科建设，近几年来，投入了大量的人力、财力、物力，学科得到快速发展。学科建设能力提升。全院39个临床专业设有亚专业数84个，省级临床重点专科2个，省市医学共建学科14个，市医学领先（重点）学科22个。骨科进入2017中国医院科技影响力全省前三，在全省地市级医院中排名第一。学术文化空前繁荣。每年10-11月举办“学术文化月活动”，集中举办赣西医学总论坛，国家级、省级、市级继续医学教育，承办全国学术巡讲及省学术年会，各专业赣西学术论坛、宜春市学术年会、质控培训会等，吸引了宜春市各县市区、新余、萍乡等赣西地区相关专业人员前来参会，医院学术辐射力、影响力不断增强。科研环境获新突破。医院获得国家药物临床试验机构资格，8个专业顺利通过国家药物临床试验资格认定，成立了临床医学研究中心、国家药物临床试验机构、I期临床研究室和宜春市消化系肿瘤实验室、脊柱外科实验室、脑血管病实验室三大重点实验室，开展药物和医疗器械临床试验、生物等效性试验等工作，进一步促进了医院的科研成果转化。

举办各专业学术文化月活动

文化铸魂 聚力凝心

医院文化是医院的灵魂，是医院发展的软实力。该院在文化传承和创新中凝练医院独特的文化魅力，并注重以文化人，使职工在潜移默化中积极践行医院文化，达到知行合一、凝聚合力的目的，共同完成医院各项工作任务，提升医院服务能力和水平，为病人提供优质的医疗服务。开展丰富多彩的文化活动，提升医院凝聚力。成立了瑜伽、篮球等俱乐部，开设职工瑜伽房、健身房，举办职工运动会、书画摄影展、英语口语青年风采大赛、建国70周年征文比赛、各类知识竞赛、演讲比赛、技能比武、道德讲堂、礼仪培训、护士节医师节文艺晚会、庆“三八”趣味活动等丰富多彩的文体活动。医院文化生机勃勃、活力迸发，处处体现医院职工患者至上、朝气蓬勃、奋发进取、昂扬向上的精神风貌，营造健康、文明、团结的医院文化，进一步增强了医院的感染力、凝聚力和向心力。积极开展社会公益活动，提升医院美誉度。组织党员、志愿者广泛开展健康义诊、送医送药、科普宣传、健康讲座、创文保卫、关爱困难群众、优质护理进家庭等公益性活动，深受群众好评，进一步提升了医院的知名度和美誉度，树立了医院良好形象。彰显文明单位风采，提升医院向心力。常态化开展“文明科室”“文明窗口”“文明岗位”活动，编印各岗位工作人员文明规范用语，广泛刊播社会主义核心价值观，大力弘扬医疗卫生行业职业精神，大力宣传身边好人好事、先进典型，积极传播正能量，引领干部职工爱岗敬业、文明廉洁行医、优质高效服务，形成强大的向心力和医院发展合力。（宜春市人民医院供稿）

2018年度表彰颁奖晚会