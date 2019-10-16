多年来，潍坊市妇幼保健院始终秉承妇幼卫生工作方针，肩负保障妇女儿童健康的神圣职责，以强劲的技术力量，用爱心和责任，践行着“亲情呵护，关爱一生”的服务理念，铺设了一条护航妇儿健康的发展之路。先后承担起省、市内20余家医疗单位的支援帮扶工作，选派医疗骨干人员援疆3年，援川3人、援藏4人、援渝3人，与山西省忻州市妇幼保健院、晋中市妇幼保健院等建立了对口支援关系。

鲁渝情深“鱼、渔”双授——开创开州妇幼零突破

2017年11月，潍坊市与开州区建立了对口协作关系，潍坊市妇幼保健院认真落实市委、市政府工作部署，根据市卫健委安排，扎实开展健康扶贫工作，向开州区无私提供资金、技术等健康服务援助，免费培训进修医护人员、外派骨干技术人员，已陆续接收开州进修医护人员17人，派出外科、妇科、儿科三批医疗技术人员。

2019年5月28日，山东省潍坊市妇幼保健院妇科医生苏新路主刀，为重庆市开州区妇幼保健院一名陈旧性宫外孕大包块合并盆腔粘连的患者顺利实施了腹腔镜手术，这是保健院第一例腹腔镜手术。此后，苏新路医生又帮助该院完成了第一例宫腔镜手术，实现了该院妇科腹腔镜、宫腔镜技术零的突破。

妇科医师苏新路在开州区妇幼保健院实施微创手术

微创手术痛苦小，恢复快，当地众多患者慕名而至，子宫肌瘤挖除、子宫全切、卵巢肿瘤剥除、盆腔粘连松解等微创手术迅速开展起来。在加速实施腹腔镜手术业务开展的同时，苏新路协助妇科门诊开展宫腔镜诊疗技术，该院妇科团队很快掌握了腹腔镜、宫腔镜技术。技术援助造福开州人民，苏新路赢得了开州区妇幼保健院、当地群众的一致好评和感谢，荣获中共重庆市开州区卫生健康委员会的表彰。

潍坊市市委书记惠新安赴开州慰问

前赴后继援藏行——雪域高原谱写汉藏友谊

“南木林”这个名字，多年来一直牢牢的驻扎在潍坊市妇幼保健院干部职工心里。自1997年开始，潍坊市妇幼保健院开始接收西藏进修人员，并先后派出3批4位骨干，进驻南木林进行医疗援助。

2009年5月，医院派出外科副主任医师马维龙及供应室护士长、主管护师高玲两名骨干，参加潍坊市第三批技术援藏医疗队，执行为期半年的援助西藏任务。马维龙在西藏日喀则南木林县人民医院挂职副院长，高玲挂职该院副院长兼护理部主任。他们克服高原反应、饮食不习惯等困难，协助规范医院管理，基础建设改进，从护理管理、医院感染防控等方面，完善制度，规范流程，有效提升了该院的医疗、护理技术水平，新开展了小切口胆囊顺行及逆行切除术，下肢大隐静脉高位结扎剥脱术，阑尾切除术，小儿斜疝疝囊高位结扎术等，通过手术示教提升了外科团队的技术水平，并下乡接诊、协助处理产后异常情况、积极参与山东省立医院“西藏光明行”活动，看到该院专业书籍匮乏，特意从潍坊购买专业书籍，帮助他们继续提升业务知识。

2016年8月22日，潍坊市妇幼保健院超声科主治医师戴振强身背仪器（因为携带的是精密仪器，不能托运），随同潍坊市援藏医疗队参加国家第二批援藏包虫病流行病学调查医疗队，赴西藏南木林县开展包虫病检查防治工作，为期3个月。援藏期间共调查7个乡的8个行政村，入户调查家庭信息160份，采集犬粪160份，B超检查近2000人，相关问卷调查300余人，同时进行数据整理、汇总、录入核对与上报工作，圆满完成国家包虫病调查方案要求的现场调查任务，并将带到西藏的价值120万元的便携式彩色超声诊断仪捐赠给了当地卫生部门，用于支持当地卫生事业发展。

2017年8月，潍坊市妇幼保健院再次派出超声科主治医师王兆富，参加国家第八批包虫病筛查援藏医疗队，为期3个月。主要开展包虫病筛查和小儿先心病筛查，足迹踏遍南木林县16个乡镇，最高海拔达4920米，每天筛查30000余例，确诊阳性病例200余例。先心病筛查743例，阳性病例40余例，复杂重症先心13例，圆满完成国家和潍坊市既定任务，被南木林县委、县政府评为2017年度援藏医疗卫生工作先进个人。

虽然是筛查包虫病，但当地好多藏族老乡哪里不舒服也会找援医队做个彩超，特别是很多当地妇女知道是潍坊市妇幼保健院的医生以后，几乎每天都有孕妇来做超声，旅舍也变成了潍坊市妇幼保健院驻南木林“第二彩超检查室”。

西藏的医患关系是最好的，他们对医生的尊重是发自内心的。援藏期间，援医队的无私付出不仅得到了当地卫生等部门的肯定，更是与藏族同胞结下了深厚的友谊。每到一处，当地的藏族同胞都会热情地倒酥油茶，帮着搬机器、抬桌子、倒水，而且这些都是自发的。在乡里看完筛查对象，车从卫生院出来的时候，当地藏族同胞会不约而同地给援医队的车让出一条路来，甚至骑车的也会停下来，他们双手合十，口中默念“扎西德勒”，向车的方向鞠躬，直到车完全离开他们的视线......

潍坊市妇幼保健院超声科主治医师戴振强援藏期间与藏民自拍合影

危难之时伸援手——援川缔结生死之交

2008年5月12日，四川大地震牵动着全国人民的心，潍坊市妇幼保健院干部职工心急如焚，纷纷捐款，主动请缨报名去震区援助。2009年9月，医院选派妇科医师张荣玲、内科医师张建武、放射科医师张连军三名骨干，参加山东省援川医疗队，携带救援物资，赴四川省北川羌族自治县人民医院执行援川医疗任务。

重创之后的北川羌族自治县人民医院，在人力、设备等各方面都非常匮乏，各项工作难以运转。该院妇科当时仅有一名住院医师、两名新招收的大学生，张荣玲快速进入状态，上班第一天便开展第1例剖宫产，平产1个。此后，她与同事行剖宫产8例，妇科行子宫肌瘤挖出1例，抢救宫外孕休克2例，计划生育行放环、取环、引产等工作。帮助科室制定了各项手术操作规范及流程，建立交接班制度及查房制度，并且新开展了无痛人流及不孕不育的治疗。

上班第一天，潍坊援川医疗队队员张荣玲、杜欣莹及北川县医院年轻医生合作做了一台剖宫产，图正指导县医院年轻医师手术。

张建武援川期间，接诊门诊病人200余人次，参与重症及甲流住院病人的抢救治疗10余人次。10月13日，小坝乡的中小学学生中爆发了甲型H1N1流感疫情。10月16日，张建武赴小坝乡帮助防治甲流。在小坝乡的一周时间里，作为甲流防治技术指导小组的组长，配合当地医务人员，接诊治疗甲流病人300余例，其中重症留观病人80余例，使甲流疫情很快得到了控制，没有出现重症死亡病例，得到了县卫生局及当地群众的好评。

张连军所援助的北川羌族自治县人民医院放射科，设备单一，条件简陋，科里只有一台500MA胃肠、摄片一体机和一台50MA床边X光机。当时科室内只剩一名刚毕业的学生，无执业医师证书，临床经验少，不能单独值班，张连军和另一名援川医生24小时轮流值班，不分白天黑夜病人随到随检查，医院内无值班室，晚上有病人要从宿舍步行几里路赶赴医院为病人做检查。由于本地水质极差，冲洗的胶片上污点极多，影响诊断质量，为此向院方提出整改意见，以确保诊断要求，并帮助科内解决洗片机故障，为医院节省了开支和时间。3个月期间共完成摄片检查800余片次，透视500多例，胃肠检查6例，T管造影1例，甲流患者检查2例。

三年援疆不辱使命——开展新技术16项

1999年6月，医院派出妇科副主任、副主任医师李若华，参加潍坊市第四批援疆医疗队，驻扎在喀什地区叶城县人民医院，为期3年。

援疆期间，李若华带领该院妇产科团队，先后开展了腹膜外剖宫产术、阴道闭锁整形术、宫颈癌广泛切除术、输卵管吻合术、输卵管造口术、膀胱破裂修补术、输尿管吻合术。由于妇产科大夫老一辈退休，年轻一辈不能胜任，他言传身教，使她们基本掌握妇产科常见手术，并为科室引进一台腹部B超、一台胎儿监护仪，提升了该院妇产科的诊断和监护水平。

三年期间，诊治病人1万余人次，抢救危重病人600余人次，宫外孕破裂大出血手术80余人次，前置胎盘、胎盘早剥100余人次，子宫及膀胱或者输尿管破裂16人次，开展新手术、新技术16项，累计加班160次，亲自参加手术和指导手术400余人次，组织医院和科室学习讲座200余场次，并联系赴山东进修7人，为提升边疆医疗技术做出了积极努力。

1999年6月，时任山东省省委常委、组织部长姜大明、副省长林廷生接见进疆干部

大爱大责大格局——引领全市妇幼健康工作整体提升

潍坊市妇幼保健院充分发挥潍坊市妇幼保健集团、妇幼保健协会优势，组派专家到基层助产机构授课、定期坐诊、现场会诊及指导，畅通全市急危重症孕产妇、新生儿的临床救治绿色通道。在凸显自身发展优势的同时，全方位保障全市妇女儿童的健康安全，带动全市妇幼健康服务工作整体水平位居省内前列。带动6家县市区妇幼保健院成功创建“二甲”，占全省四分之一，现已成功通过“二甲”复审，其中3家于2019年完成了三级乙等妇幼保健院现场评审。协助全市二级医疗机构全部建立了具备一定规模的新生儿重症监护室。与全市16家医疗机构签订双向转诊协议。先后为沂南县妇幼保健院、五莲县妇幼保健院、广饶县妇幼保健院等省内医疗机构进行对口帮扶。

2017 年6月14日潍坊市妇幼保健院与山东省潍坊盲校签署医教协作协议

积极与市妇儿工委、市残联、市文明办联合，“用爱和责任回报社会”。为残疾儿童、留守儿童爱心捐助；为特殊儿童康复治疗争取医保政策；与山东省潍坊盲童学校携手助残，送教、送医上门帮扶；为6岁以下苯丙酮尿症（PKU）患儿免费治疗、为6—18岁申请特殊食品救助；实施全市适龄儿童免费窝沟；实施先天性甲状腺功能减低症等四病免费检查、52种新生儿遗传代谢病治疗救助政策，多措并举共同推进特殊儿童的康复与成长。

每年组织医务人员、志愿者，进街头、社区、学校、乡村、福利院等进行义诊、健康宣教等各类公益活动50余次，受益群众10万余人次。积极响应市委、市政府“服务一线集中攻坚”行动，选派一名骨干驻扎高密市柴沟镇2年，开展精准扶贫，助推“乡村振兴”；免费为“潍坊好人”“道德模范”及“优抚军人”服务；免费为孕产妇提供生育健康宣教服务，被评为“省级示范孕妇学校”“山东省社会科学普及教育基地孕妇教育课堂”；授予“山东省助残先进集体”“山东省青年志愿服务先进集体”“省级最佳志愿服务项目”等荣誉称号。

多年来，医院先后被评为“全国优秀爱婴医院”“全国三八红旗集体”“全国妇女创先争优先进集体”“全国维护妇女儿童权益先进集体”“全国改善医疗服务优秀医院”“国家级母婴安全优质服务单位”“全国预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作优秀集体”“省级文明单位”“山东省巾帼文明示范岗先进集体”“山东省助残先进集体”“山东省青年文明号先进集体”“省级危重新生儿救治中心”“省级儿童早期发展示范基地”等殊荣。（潍坊市妇幼保健院供稿）