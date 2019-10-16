秋冬季节久咳不愈怎么办？

秋意渐浓，天气慢慢转凉，昼夜温差增大，再加上空气干燥，很多如感冒、鼻咽炎、慢性支气管炎、老慢支等呼吸系统疾病开始“活跃”。而咳嗽作为呼吸系统疾病最常见的表现，给很多人带来了不小的困扰。

为什么每到秋季就一直“咳咳咳”不停，有时甚至吃药都无法缓解？面对季节性发作的久咳不愈该怎么办？

2019年10月16日（周三）15:00-16:00，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师林英翔将在“人民好医生”App进行科普直播，并在线解答大家关于呼吸系统疾病的各种困惑，别错过哦！

专家简介

林英翔，博士，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师。中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组委员，北京康复医学会心肺康复专业委员会常务委员，北京市职业病鉴定专家，中国医师协会第二和三届康复医师分会委员，中国医师协会康复医师分会第一届和第二届心肺康复专业常务委员，中华预防医学会慢病预防与控制分会委员。

擅长：慢性阻塞性肺疾病、肺康复，烟草控制与戒烟。

出诊时间：周二全天、周五下午专家门诊；周四下午特需门诊。

呼吸系统疾病是一种常见病，病变主要发生在气管、支气管、肺部及胸腔，疾病初期可能仅表现为咳嗽、呼吸节律的改变，随着某些疾病的进展，可能会出现呼吸困难、胸痛、缺氧等甚至危及生命的症状。

秋季有哪些常见的呼吸系统疾病？

秋季寒冷、干燥的空气在刺激呼吸道的同时，也会一定程度上降低免疫力。在这个季节比较多见或者容易复发的疾病，主要是过敏性疾病如过敏性鼻炎、支气管哮喘，以及如感冒等呼吸道感染性疾病。

咳嗽的分类

按照疾病的持续时间咳嗽主要分为急性咳嗽、亚急性和慢性咳嗽3类。其中急性咳嗽是指持续时间在3周以内。亚急性时间为3-8周。而慢性咳嗽，时间大于8周。

预防呼吸道疾病是预防咳嗽的关键

绝大部分咳嗽是由呼吸道疾病引起的，因此，应注重个人防护、提高免疫力等，从而避免呼吸道感染疾病。

慢性阻塞性肺疾病具有反复发作性

慢性阻塞性肺疾病，简称为慢阻肺，不仅仅是影响呼吸系统的疾病，更是由炎症反应引起的作用于全身各个系统的慢性疾病，具有反复发作性。临床分型为慢性支气管炎型和阻塞性肺气肿型，以气流受限为主。

咳嗽是呼吸系统疾病最常见的表现，久咳不愈要警惕哪些疾病的发生？该如何治疗呢？记得参与本期直播，与名医大咖在线互动！

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