患儿输错药后死亡 查清责任再谈调解

近日，宜兴市民文敏（化名）向媒体反映，9月8日，5岁的儿子朱宸熠因高烧在江苏宜兴市人民医院儿科治疗期间，护士错将医嘱“甘露醇”拿成了“甲硝唑”。等到发现时，一整袋“甲硝唑”已经输入孩子体内。此后孩子病情加重，当天医治无效去世。目前，宜兴市卫生健康委员会医政科已介入调查。（10月14日澎湃新闻）

据宜兴卫健委的说法，该委医政科已就此事介入调查，目前处于医调委层面下的第三方调解阶段，如果家属对调解过程和结果不满意，一方面可申请进行医疗事故责任鉴定，另一方面也可起诉进行医疗损害鉴定。患儿家属的说法是，在协商处理见面会上，涉事医院院方表示，根据专家进行的事故鉴定，院方只承担“轻微责任”，双方并未达成一致性意见。

一方面是医疗责任的真相尚未明确，亟需权威机构对此次事件进行医疗事故责任鉴定；另一方面院方称，根据专家进行的事故鉴定，院方只承担“轻微责任”——这种情况下，双方自然无法达成一致意见。医疗调解不是万能的，没有真相的医疗调解公信力更低。

处理这一意外事件的当务之急应是在相关部门的介入下，由权威机构对事件进行医疗事故责任鉴定，查清事实真相，明确责任；然后，再谈调解、追责等事项。在搞不清医疗责任真相的情况下谈调解，即使院方甘愿承担“重大责任”，进行相应赔偿，也有“花钱了事”甚至“花钱封口”之嫌。

事实上，无论院方承担多大责任、何种责任，给患儿输错药水这种低级失误都是无法令人原谅的。药品使用关乎患者健康和生命，不可丝毫马虎大意，这是基本医疗常识。在输液过程中“张冠李戴”，轻则延误治疗、加重病情，重则危及患者生命，其后果之严重不言而喻。

可现实中，医院输错药水、输过期药等低级失误不是个案，若发现及时可能不会带来严重后果，但并非每次都“万幸”。这次患儿被输错药死亡事件再次为医疗行业敲响警钟：用药安全事关重大，任何环节的漏洞足以带来无法挽回的后果，别一再用生命验证“海恩法则”。眼下，只有查清责任、严肃追责、汲取教训，才能告慰夭折的生命。