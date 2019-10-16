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秋季养生防病从四个方面着手

2019年10月16日09:13 来源：长沙晚报

　　进入深秋，天干物燥，真正有了“一场秋雨一场寒”的感受。长沙市疾控中心提醒，针对深秋的季节特点，市民可从以下四个方面做好养生防病。

　　关注气温，注意保暖。当温度骤然降低时，可引起血管收缩，进而导致高血压患者血压升高，引发糖尿病患者微血管和大血管病变等并发症的发生。市民尤其是中老年人群、慢病患者需关注天气预报，及时添衣、注意保暖。

　　接种疫苗，预防疾病。有高血压、糖尿病的老年患者在坚持按医嘱服药的同时，可适时注射流感疫苗、肺炎疫苗，达到提高机体免疫力、避免发生并发症的目的。

　　预防秋燥，合理饮食。秋季容易“上火”，燥易伤肺。秋季饮食要以滋阴润肺为基本原则，可适当食用芝麻、糯米、蜂蜜、枇杷、梨、菠萝、乳品、豆类等食物，少食油腻味重食品。多次少量饮水，预防皮肤黏膜干燥;秋季洗澡时间不宜过长，水温不宜过高，尽量选择滋润皮肤的沐浴产品，以保证皮肤保湿滋润。

　　适当运动，保障睡眠。气温转凉时，人体常常出现疲惫感。预防秋乏应做到早睡早起，保证充足的睡眠，适当午睡。秋季运动可选择慢跑、散步、体操等相对舒缓的项目，调节身心，增强体质。（全媒体记者 彭放 通讯员 吴梦怡）

(责编：许晓华、李轶群)


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