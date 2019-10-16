3亿中国人面临隐性饥饿困扰

饥饿，离我们越来越远还是越来越近？

10月16日，是第39个世界粮食日，今年的主题是“行动造就未来 健康饮食实现零饥饿”。这是世界粮食日的主题首次将饥饿问题与健康饮食联系在一起。

“零饥饿”不仅要应对饥饿，还要保证人体获得充足的营养。联合国粮食及农业组织资料显示，全球约有20亿人正遭受隐性饥饿的困扰，中国隐性饥饿的人口达3个亿。

隐性饥饿，就如同一个影子，与3亿中国人如影随形。

什么是隐性饥饿

“在我们那个年代，最重要的问题就是吃饱。现在吃饱已经不是主要问题了，但是很多人依然面临着‘隐性饥饿’的问题。”中国科学院院士李家洋说。

什么是隐性饥饿？

人体保持健康不仅需要碳水化合物、脂类、蛋白质等大量营养素，还需要铁、锌、硒、碘等16种矿物元素，以及维生素A、维生素E、叶酸等13种维生素。

隐性饥饿，就是由于营养不平衡或者缺乏某种维生素及人体必需的矿物质，同时在其他营养成分上过度摄入，从而产生隐蔽性营养需求的饥饿症状。患有此类症状的个体可以呈现出健康的身体形态，而不是类似营养不良患者减重、消瘦的体态。

2005年，世界卫生组织将这一现象称为“隐性饥饿”。

专家介绍，显性饥饿是能量缺乏的状态，是可以通过“吃饱”解决的；隐性饥饿是微量元素的缺乏，需要通过“吃对，吃好”才能解决。

我国面临隐性饥饿严峻挑战

“现在的年轻人或许没有体会过挨饿，但是营养过剩、营养不均衡等新问题也逐渐显现了出来。”中国科学院院士曹晓风表示。

“我国是世界上面临隐性饥饿严峻挑战的国家之一。”中国作物营养强化项目常务副主任张春义介绍，我国缺铁引起的贫血症患病儿童比例很高，由于缺乏锌、维生素A或其他微量元素而导致的隐性饥饿也在不断蔓延。

“在最重视补充营养的孕妇群体也存在隐性饥饿现象。一些沿海地区的孕妇认为自己不会缺碘，所以刻意购买无碘盐。而调查显示，最缺碘的群体反而是沿海地区的孕妇。”科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯说。

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员何丽表示，常见的隐性饥饿包括缺钙、缺铁、缺锌、缺乏各种维生素等。研究发现，大约有70%的慢性疾病与隐性饥饿有关，如肥胖、心脑血管疾病、视力下降、免疫力下降、早衰等，人每天需要通过食物摄入40多种营养素来满足身体的需要。

平均每天至少摄入12种食物

“营养补充剂是解决隐性饥饿的办法之一，但相比之下，通过粮食补充营养更经济，降低营养密集食物的价格应该被列为优先政策。”国际食物政策研究所所长樊胜根表示。

“比如，高叶酸的甜糯鲜食玉米，单个玉米穗叶酸含量约为200微克，每天食用2根就可满足世界卫生组织推荐的每日叶酸需求量标准。”张春义说。

何丽介绍，过多摄取热量、脂肪、精白淀粉、食盐等不合理的饮食习惯是诱发各种慢性病的主要原因。中国营养学会发布的《中国居民膳食指南》建议，平均每天需至少摄入12种食物，每周至少25种。

“不同群体缺乏的营养素不同。目前，日本、新加坡等部分发达国家已在食物上标注热量和营养成分表，指导受众科学选择，值得借鉴学习。”中国科学院南京土壤研究所研究员朱春梧说。（记者 马爱平）