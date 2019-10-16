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吃抗酸药留神过敏

2019年10月16日07:55 来源：人民网-生命时报

　　权威医学杂志《自然通讯》近期在线发表的一项流行病学调查表明，服用抗胃酸药物的患者发生过敏的风险可能会增加。该研究由奥地利维也纳医科大学开展，主要调查患者在使用胃酸抑制剂后服用抗过敏药物的情况。

　　研究人员调取了2009~2013年奥地利约830万人（占总人口的97%）的健康医保信息，调查了包括任何抗胃酸药物的处方（如质子泵抑制剂、硫酸铝、H2受体拮抗剂或前列腺素E2），以及抗过敏药物的处方（如抗组胺或特异性过敏原免疫疗法）。结果发现，那些使用胃酸抑制剂的患者和没有使用的人相比，后续服用抗过敏药的概率几乎是其两倍，部分地区甚至高达三倍以上。这说明，在使用胃酸抑制剂治疗的患者中，抗过敏药物处方显著增加。研究者认为：“潜在的机制可能与胃内酸度的调节有关，而不是与特定药物的具体作用机制有关。”

　　此前，曾有研究表明，长期和过度使用抗胃酸药物会引起严重不良事件，包括骨质疏松性骨折、艰难梭菌感染或其他胃肠道感染和肺炎风险。奥地利的这项研究提示使用抗胃酸药物的患者，要提防过敏情况的发生。▲ （金艺华）

(责编：许晓华、李轶群)


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