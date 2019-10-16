外卖经济越红火 越要筑牢“防火墙”

网络餐饮服务平台要加强餐食配送过程管理，逐步推动外卖餐食封签，确保食品配送过程不受污染。

徐 骏作（新华社发）

一到用餐时间，拿起手机、打开外卖订餐软件，几十分钟后热腾腾的美食就送到了家门口……这已成为许多国人最常见的生活场景之一。在改变人们生活方式、创造更多就业机会的同时，只有严把质量关，外卖产业才能真正在健康发展的道路上行稳致远。

“95后”“00后”撑起“半壁江山”

“中国人又叫了近2000亿外卖！”近日，这一话题瞬间在网络上引发网友热议。

研究机构易观日前发布的《互联网餐饮外卖行业数字化分析》估算，2019年第三季度，中国餐饮外卖市场的整体交易规模达1952.9亿元，同比增长35%。换算一下，中国一天的外卖规模就超过了20亿。

分析报告中指出，这得益于订单量持续增加和客单价微涨，虽然正餐餐饮品类仍为主体，但新零售品类的订单量明显提升、增速较快，三线及以下城市也成为外卖产业新的增长点。根据艾媒咨询的数据显示，24岁以下人群是外卖订单的主体，其中24岁及以下用户在饿了么平台占比高达65.27%，美团外卖上则占比52.59%。“95后”“00后”实实在在地撑起了外卖订餐的“半壁江山”，成为外卖经济的主力。

事实上，年轻消费者的确越来越喜欢在外卖平台上消费，这也促成了交易规模的扩大。如今很多外卖平台不只可以送餐，生鲜美食、代购送药、送花上门、便利店配送生活用品……这些都已成为平台上可供选择的服务门类。

毫不夸张地说，依靠手机和网络，足不出户也能“吃好、喝好、用好”的确成为了现实。当然，在肯定外卖给生活带来极大便利的同时，也需要警惕由此带来的部分年轻人缺乏运动、“宅”过了头等负面效应。

外卖骑手被称“银河护胃队”

今年10月1日的国庆盛典上，群众游行中的“当家作主”方阵出现了一群特殊的身影，外卖骑手令人印象深刻。作为新时代新职业的代表之一，在平凡的岗位上贡献出不平凡的成绩，入选群众游行方阵无疑让外卖小哥心里的干劲儿更足了！

每天穿行在道路街巷中的外卖小哥，曾被不少网友暖心地称呼为“银河护胃队”，而事实上，网络订餐的发展的确改变了国人的生活方式。

外卖究竟给社会做出了多大的贡献？一组数据可见一斑。

今年5月，美团点评发布首份社会责任报告，其中显示，美团外卖的日完成订单量最高已突破2500万单，而根据中国科学院大学网络经济与知识管理研究中心的研究测算，美团外卖每单能为消费者节约约48分钟，在餐厅往返间的路途时间和到店后的等餐时间都可节约大半。

在助力商户提高效率的同时，外卖也带动了新就业。仅美团外卖一家，2018年就带动劳动就业机会1960万，其中包括270万配送就业机会，并带动商户就业机会1600多万个，相较于2017年220多万人的骑手数量，这一数字增加了50万。

业内分析人士认为，如今众多生活服务类的电商平台在促进就业、优化就业结构、提升劳动质量等方面承担着比以往更多的社会责任。

护卫“舌尖上的生命健康”

民以食为天，食以安为先。外卖行业在实现繁荣发展的同时，也存在着一些不可忽视的安全隐患。有些店铺的食物生产流程隐蔽，店主对食材和食物制作过程中的卫生情况不够重视，之前就曾有新闻曝光过一些“网红”店铺卫生条件“脏、乱、差”，相关检测指数严重超标。很受欢迎的“网红”店尚且如此，这不得不让人对一些并不知名的外卖店铺的卫生状况担忧。

其实，早在2017年11月，国家食品药品监督管理总局就曾正式发布《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》，提出“五个明确”的具体要求：明确“线上线下一致”原则，网络销售的餐饮食品应当与实体店销售的餐饮食品质量安全保持一致；明确平台和入网餐饮服务提供者义务；明确送餐人员和送餐过程要求，保证配送过程食品不受污染；明确开展网络餐饮服务食品安全检测；明确与地方性法规和其他规章的衔接。这些具体要求也为进一步加强网络餐饮服务的安全监督管理、规范经营管理指明了方向。

部分店铺的卫生情况遭人诟病，是摆在外卖平台面前的一道“必答题”，对于平台的“下半场”比拼来说，如何为消费者提供更加安全、放心的用餐体验，无疑是其中角逐的重点。

与此同时，近年来，多省市也先后开展了整治网络订餐的专项行动，保障外卖食品安全。而根据最高检日前新闻发布会上公布的数据显示，自2018年8月起部署开展为期一年的“保障千家万户舌尖上的安全”检察公益诉讼专项监督活动以来，针对网络餐饮无证经营、超范围经营、配送餐品保管不善等问题，一年来共有59956家不合格网络餐饮店铺被下线。

对每一个外卖用户来说，只有餐饮服务的卫生条件得到了充分保障和切实监管，才能筑牢这道安全“防火墙”，护卫“舌尖上的生命健康”。