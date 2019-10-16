零食，真的是小朋友的禁区吗？

新学期开学没多久，我下班回家，刚走到家门口，就被两位邻居给拦住了，两个人面红耳赤像是发生了什么争执。

豆豆妈妈拉着我说：“吴老师，您是学医的，又是专门从事营养工作的，您快说说，零食是不是对孩子成长发育有害！”

丁丁妈妈也不甘落后，在旁边抢着说：“现在生活条件好了，给孩子吃点儿零食怎么了，再说孩子们下课回来都饿了呀！”

就这样，两个人你一言我一语地又争了起来。

等一下，看到这里，各位看官肯定是一头雾水吧，下面容我来简单介绍一下故事的主角：

小剧场

女主角：豆豆妈妈、丁丁妈妈

女配角：豆豆、丁丁

背景提要：豆豆妈妈和丁丁妈妈都是我的邻居，两家都有一个刚刚上小学的女儿，因为年龄相仿，两个小丫头放了学就经常到对方家里去串门，日复一日，女孩们的友谊也很快拉近了两位妈妈的关系。

那么今天这一出又是什么情况呢？

原来啊，豆豆妈妈最近发现了一个奇怪的现象，原本豆豆吃饭挺乖的，也不挑食，可现在每次从丁丁家回来，总是不肯好好吃饭，面对着一桌子香喷喷的饭菜常常不为所动，直喊着“我不饿，我不饿” 。直到有一天，豆豆妈妈从女儿的口袋里翻出了几包小薯条才恍然大悟。原来啊，在丁丁家的柜子里，永远放着各种各样的零食，孩子们只要想吃，丁丁妈妈总会一口答应。

“吴老师，豆豆从生下来开始我就没让她碰过那些乱七八糟的零食，现在可好，到丁丁家染上了嘴馋的毛病。您快帮我和丁丁妈妈说说吧，小孩子怎么能吃零食呢！”

说到这里，应该也有不少家有萌娃的爸爸妈妈们会产生同样的疑问吧，小孩子到底能不能吃零食呢？

接下来的内容很重要，不是说教，也不是敷衍，答案可能会和大家想象的不太一样。

小孩子是可以吃零食的！

小朋友的胃容量小，新陈代谢快，放学回来肚子饿是正常现象。所以，在课间适当补充一点零食作为加餐是合理的，可以避免孩子过于饥饿从而影响学习和运动。

但是，零食不能乱吃，需要掌握5个原则！

1.合适的时间

吃零食最好能和正餐间隔一个半到两个小时，睡前一个小时也不要吃零食。

2.零食要优选

新鲜水果、奶类和坚果是平衡膳食的重要组成部分，将这些食物作为课间加餐的零食，可以为孩子们提供成长所必需的营养物质。儿童青少年零食指南2018的零食扇面图，按照可经常食用、适当食用和限量食用三个层次为大家罗列了可供选择的零食。

3.保证新鲜和卫生

尽量食用新鲜卫生的食物，避免给孩子们选择那些深加工的食物，如果脯、果干等。

4.少吃高盐高糖高脂肪的零食

这一类零食营养密度低，会增加肥胖、血脂异常和心脑血管疾病等慢性病的风险，还容易造成龋齿。

5.保持口腔清洁

让孩子养成早晚刷牙，进食后漱口的好习惯，保护口腔健康。

其实啊，对于孩子的口腹之欲，堵而抑之，不如疏而导之。文/吴辉（无锡市疾病预防控制中心）