早发现早治疗阿尔茨海默病 减轻照护者负担

在2019 年第 8个世界阿尔茨海默病月宣传活动到来之际，为宣传普及阿尔茨海默病相关知识，倡导大众对于阿尔茨海默病的正确认识和关注，由中国老年保健协会阿尔茨海默病分会 (ADC／CAWA)主办，北京大学第一医院、北京大学第六医院、北京睦友社会工作发展中心承办，灵北公司支持的“第二届Memory Walk记忆行倡导活动”于 10 月 13 日在奥林匹克森林公园举办。活动以健步的形式，营造轻松的疾病科普氛围，推动全社会对阿尔茨海默病患者及其家庭的理解与支持，拒绝歧视，创建阿尔茨海默病患者友好的生活环境，鼓励阿尔茨海默病患者及家属“从容面对、不再回避”。

（活动现场的宣传背景板）

细节辨别早期症状

“对于阿尔兹海默病，由于缺乏专业的认知，很多患者的第一反应就是逃避。他们一方面不愿意接受治疗，另一方面也不愿意对外界公布自己患有这个疾病。所以我们希望以科普的方式，让患者了解到虽然衰老是一个正常的生理现象，但如果过分的、超过一定程度的衰老，超过年龄的记忆力下降可能就是一个病理状态。” 中国老年保健协会阿尔茨海默病分会副主任委员兼秘书长孙永安教授说，“许多患者和家属很避讳这个病，有强烈的病耻感，其实没有必要，当我们真正了解它后，早发现、早诊断、早治疗，阿尔茨海默病患者可以延缓疾病进展，保证生活质量。”

通过老人在生活中的细节，可以辨别和发现阿尔茨海默病早期症状。一是记忆力明显减退，这也是早期阿尔茨海默病患者的主要症状。二是某些能力上的减退，比如做不了复杂事情的情况，以前做着不费劲的事情，现在做不了。还有些人出现交流上的困难，比如“听理解障碍”，听人说话需要听几遍才能懂；“找词困难”，找不到词语表达自己的想法。还有些患者可能会出现失读的现象，比如念不出以前认识的汉字，写不出自己的名字。三是出现性格改变。有些患者与以往相比，变得闷闷不乐，做事有抵触情绪，对周围的人漠不关心，对钱也很吝啬，这种情况要分析是否有阿尔茨海默病的可能。这些细节不易发现，需要患者本人和家人特别留意，仔细观察。

科学治疗延长生命

治疗阿尔茨海默病最重要的是坚持治疗。“目前，通过全社会各方的努力，疾病的就诊率相比十年前要高很多，尤其在大城市。患者有已经有比较充分的认识了，现在我们的门诊会有很多的早期患者，甚至还有家属会提前过来咨询。不过也存在一个普遍问题，坚持治疗的患者比例可能不到一半。”孙永安教授介绍到。

正如治疗糖尿病等慢性疾病一样，阿尔茨海默病的治疗也是一个长期的过程。在治疗前，患者和家属不要抱着能快速“祛根”的想法，药物治疗是手段之一，可以延缓阿尔茨海默病的病情恶化。

针对阿尔兹海默病的药物治疗，灵北公司的工作人员介绍，除了药物治疗，还可以尝试一些医院外的非药物治疗。“带着患者在家听听音乐、做操运动、出门散步、参加社团活动等方法，也是整个治疗过程中很重要的内容。药物治疗和非药物治疗，再加上家属干预，我们一般将这三种治疗方式称为‘三管齐下’。因为家属在照顾的过程中会有压力和困难，我们也要给家属提供支持，所以照护者的干预和支持也非常重要。”中国老年保健协会阿尔茨海默病分会常务副主任委员王华丽教授说到。

照护者需要专业知识

在跟阿尔茨海默病患者沟通时，采用强硬的、说教式的方式都不可取，因此，照护阿尔茨海默病患者需要专业的知识，要站在病人角度，尽量温和地耐心引导，为病人布置一个安全舒适的环境。

一方面通过支持科普教育，帮助提高社会和公众的疾病意识；另一方面成立的灵北学院十年来举办了270多场专题研讨班，普及阿尔茨海默病、抑郁症和帕金森病三大疾病领域专业知识，目前已帮助上万名中国临床医生，对疾病的分辨、知晓率的提升起到重要作用。

（人民健康 卫馨）