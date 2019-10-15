看清抗糖营销背后的坑人套路

随着明星和美妆博主推荐、商家宣传，近期中青年女性中刮起了一阵“抗糖”风潮。记者采访发现，戒掉甜食、不吃碳水化合物、吃抗糖丸、喝抗糖口服液、贴抗糖面膜，在商家的“忽悠”下，不仅有人过度戒糖戒出低血糖，还有人吃抗糖产品吃出子宫肌瘤、乳腺增生等妇科病，深受其害。（10月13日《工人日报》）

糖类、脂类、氨基酸被称为三大营养素。糖不仅是人体能量的重要来源，而且是人体代谢必不可少的重要物质，比如细胞的合成离不开糖，物质代谢离不开糖，糖还具有构成组织和保护肝脏功能等很多功能。戒掉甜食、不吃碳水化合物，糖类摄入过少，时间久了，人体机能就可能出现紊乱。健康人吃抗糖丸、喝抗糖口服液，将糖当成敌人一样来防范，更可能让身体付出患病的代价。

近年来，在美容、养生、保健等方面，缺乏科学依据但又广受追捧的“新玩法”不断出现。它们虽然内容不同，但背后多有相同的套路：只挑选有利的方面，经包装后加以宣传利用，对不利的理论和毒副作用，则只字不提。比如，在推销减肥药时，对其可能产生的减肥效果大加宣传，但对违禁成分导致的伤害却不提及。

这类营销套路虽然不靠谱，却并不缺乏信任者，这是一种值得反思的现象。原因在于，不少人看待事物缺乏全局眼光，往往一叶障目。抗糖受追捧就是一个典型的例子，控制糖类摄入固然可以收到减肥等效果，但控糖有限度，一味戒糖、排糖，糖类的正面作用将受到影响，最终的结果是得不偿失。

对于此类营销，需要通过科普与辟谣让老百姓看清其本质，科学的态度比具体的科学知识更为重要。事半功倍的科普与宣传，是针对类似营销的共性套路，端正消费者看待事物的态度，帮助大家不偏听偏信。当越来越多的人养成了这样的习惯和科学素养，不仅抗糖营销难以骗人，其他类似营销也会渐失市场。