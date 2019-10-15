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应让“知名专家”名副其实

李英锋

2019年10月15日08:40 来源：健康报网

日前，《山东省公立医疗机构知名专家诊察费管理办法》出台，明确规定了知名专家入选条件、诊察费价格制定、门诊设立要求以及知名专家管理、监督及处罚等内容。

有些医疗机构“专家”“知名专家”满天飞，其中不乏一些资质并不达标者。这主要因为“专家”或“知名专家”是一个社会学概念，这一概念具有原则性、模糊性，缺乏明确的评价标准。如此，就给了很多医生当“专家”乃至“知名专家”的机会。

在此背景下，山东省给“知名专家”设门槛、定规矩，对医患双方都有益。一方面，明确“知名专家”的概念、标准、条件和义务，授予称号就不能随意为之，有助于保证“知名专家”的质量和素质，把一些资质不达标的医生拒之门外，起到从源头净化专家队伍、维护专家形象的作用。另一方面，依照标准严格选定“知名专家”，匹配对应的诊察费价格档次，并公示专家相关信息，也有助于满足患者的知情权和选择权，卫生健康、价格等监管部门以及医疗机构也可以找准抓手，有效规范专家的诊疗行为。

“知名专家”并不是一个终身符号，而是一个动态概念，相关部门根据医生的职称、荣誉获得、临床诊治水平的变化及时调整名单，实现优胜劣汰，有利于保持专家队伍的竞争力和生命力。期待山东能给“知名专家”画好标准像，并取得有益经验，也希望其他地方进一步完善医疗专家管理制度，让专家认定和管理有据可依。

(责编：赵丰(实习生)、李轶群)


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