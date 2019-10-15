“悲秋”之季防“秋郁”

金秋十月，秋高气爽，本是一个收获而又充满诗意的浪漫季节。但随着秋风乍起，秋雨连绵，万物萧条，不由呈现出唐代诗人王绩描写的“树树皆秋色，山山唯落晖”的景象。黑龙江中医药大学教授、硕士生导师王宇介绍，中医素来有“天人相应”之说，秋凉一至，花木零落，阳气减退，阴气渐长，似乎空气中也弥散着悲凉与寂寥，人们往往容易触景生情，出现情绪低落、凄楚伤感、失眠多梦、少气乏力等症状，出现“悲秋”之感。而一场秋雨一场寒，连绵的秋雨更会给人们平添凄凉之感。秋季是抑郁症的高发期，这个时期发生的抑郁症中医称为“秋郁”，而“秋郁”与秋季特殊气象条件脱不了干系。

顺时养生秋养肺

中医学历来强调“三因养生”，即因时养生、因地养生、因人养生。王宇介绍，《黄帝内经》指出，“秋三月，此谓容平。天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴，使志安宁，以缓秋刑，收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清，此秋气之应，养收之道也；逆之则伤肺，冬为飧泄，奉藏者少。”中医认为，秋与肺相通，肺主气，司呼吸，在五行属金，通于秋气，在志为悲。故秋天容易酿成精神、情志性疾病，尤以抑郁、失眠最为常见。因此，有人将“秋郁”称为季节性抑郁症。

王宇解释，抑郁症是一种常见的情绪障碍性疾病，以心情显著而持久的低落为主要症状，并且伴有相应的思维、行为改变。典型的病例表现为情绪低落，悲观失望，缺乏愉悦感，反应迟钝，记忆力下降， 厌烦社交，言语活动减少。科学研究发现，女性比男性更易患抑郁症。美国哈佛大学医学家调查发现，女性抑郁症的终身患病率是25%，而男性终身患病率则为12%。女性遭受抑郁病症困扰的危险性是男性的两倍。全世界的女性中，大约每8个人中就有1位女性在一生的某个阶段会遭受抑郁症的困扰。

临床统计数据显示，“秋郁”多发生在下列人群：性格敏感多疑、内向、不善于倾诉者；工作压力大的“上班族”；更年期女性、孕产妇或老年人、部分学龄期儿童；刚经历了负面生活事件、没得到及时心理疏解的人群；常年在室内工作、体质较弱、平日极少参加体育锻炼的脑力工作者。王宇在临床上观察，在上述人群中，平时对寒冷比较敏感的人，即中医所说的肺气虚或阳虚质、气郁质之人，易出现“秋郁”症状，故防“秋郁”必先调整全身状况。

“秋郁”不防危害大

王宇介绍说，世界卫生组织统计表明，就疾病造成的负担而言，抑郁症已成为世界第四大疾病，预计到2020年可上升为仅次于心脏病的第二大负担疾患。对“秋郁”产生的根源，王宇分析说：一是夏季高温容易过多耗损人体正气，故有“一夏无病三分虚”之说，立秋之后气温逐渐转降，早晚温差大，极易情绪低落、倦怠乏力、失眠等症状；二是夏季人们精神容易处于亢奋状态，出现“情绪中暑”，如经常发火、脾气暴躁等，立秋以后，天气转凉，人们从过激情绪中调整过来，这时就容易因身体能量消耗过多，而导致疲软、困乏、心情低落等状况；三是秋风落叶，凄风凄雨，往往使人触景生情，悲从中来，特别是老年人更易产生垂暮之感，诱发消极情绪，严重者终日郁郁寡欢，少语懒言，引发抑郁症状；四是由于秋季天气多变而影响人的情绪，容易干扰人体的生理功能，再加上气压较低，易使人脑分泌的激素紊乱，产生烦躁、抑郁、焦虑情绪，睡眠质量受到干扰，进而促进“秋郁”的发生。

防治“秋郁”有六法

秋练 秋天虽然秋高气爽，但是阴气渐生。适当参加户外运动，有助于阳气的生发，可以很好地对抗秋天的肃杀之气，有效地缓解悲秋。选择天气晴好时，或到公园郊外散步慢跑；或外出秋游，登高赏景，令心旷神怡；或静练气，收敛心神，保持内心宁静；或多接受阳光照射，转移低落情绪。秋季比较适合的运动就是登山远眺，在美景中运动，可促进新陈代谢、培补正气，增强体质，消融忧郁和惆怅。现代医学研究证明。运动可以使神经系统兴奋，促进大脑分泌5-羟色胺，让人愉悦起来，有效对抗“秋郁”。

秋眠 金秋时节，顾养身体，防治“秋郁”，收敛神气尤为重要。在秋天调摄心神，睡好觉为第一大补。造成秋郁的因素较为复杂，多数是由心理因素诱发，也有由躯体疾病引起。到了秋天，尤其是深秋，人们的情绪会变得低落，出现失眠是多数“秋郁”患者的共同症状。保持充足睡眠，尽量在晚上10点半前上床。睡“子午觉”，即晚上11点前要进入梦乡，中午11点至13点之间睡一个午觉，这对调理心神，预防“秋郁”有很大帮助。

秋食 根据中医“春夏养阳，秋冬养阴”的原则，秋季十分适合补阴。王宇教授强调指出，七情伤五脏，“怒伤肝，喜伤心，忧伤脾，悲伤肺，惊伤肾”。悲秋之感会伤及人体肺气，而肺气虚弱者，更易产生悲秋之感。在外感六淫中，风寒暑湿燥火的燥邪对应秋季，故化解悲秋，必须润肺。可用秋梨冰糖自制秋梨膏，还可多食百合、秋梨、葡萄、蜂蜜、荸荠等润肺食物，避免秋燥。

秋乐 中医认为，各种情绪之间存在相互克制作用，“喜胜悲，悲胜怒，怒胜思，思胜恐，恐胜喜”。王宇提醒，悲秋可用喜乐情绪来战胜，多和朋友们一道游玩，通过各种娱乐活动让自己开怀大笑，可以把郁闷悲愤疏散开来。

秋检 王宇强调，做一次较全面的体检是“治未病”的前提，防微杜渐，及时干预健康危险因素，科学管理健康，这样才能保持良好的身心状况。

秋治 王宇说，秋季是治疗疾病的大好时节，尤其是对于“秋郁”一类疾病，采用中医辨体、辨病与辨证相结合原则，应用身心同治之法，积极进行调理，往往收效良好。