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穴位养生，安度金秋

杨蔚然 粟青梅 

2019年10月15日08:20 来源：长沙晚报

秋季干燥，主要为燥邪，肺为娇脏，喜润而恶燥，此时养生保健主要以调理肺脏为主;同时，秋季主“收”，秋天养肾养生，应适应时节变化，收藏能量、养护身体。长沙市名中医、长沙市中医医院(长沙市第八医院)针灸康复科大主任杜革术表示，针对秋燥如何养生防病，可按揉以下穴位达到保健目的。

肺俞穴

定位：在背部，第3胸椎棘突下，旁开1.5寸

功效：温肺润燥 止咳平喘

推拿：用双手中指指腹按揉两侧穴位2分钟，以按压穴位出现沉胀感为宜。

灸法：将艾条点燃，放入温灸盒内，对准俞穴部位并固定后进行施灸，使局部有温热感而无灼痛为宜，每次20～30分钟，每天1次，7天为一疗程。也可进行手指点穴按摩，每次5～10分钟，7天为一疗程。

列缺穴

定位：在前臂，腕掌侧远端横纹上1.5寸，拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间

功效：宣肺解表，止咳平喘

操作：方法同上

合谷穴

定位：在手背，第1、2掌骨间，当第二掌骨桡侧的中点处

功效：调理脾胃，滋阴润肺

操作：方法同上

(责编：赵丰(实习生)、李轶群)


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