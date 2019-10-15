心好“累”？送你六支“强心剂”

工作超负荷、学习压力大、养娃伤脑筋……最近有没有觉得心好“累”？今天，我们就请北京回龙观医院的张晓鸣医生为大家推荐六条缓解“心理疲劳”的锦囊妙计。

张晓鸣医生解释说，心理疲劳，也就是我们觉得的“心累”，常带有主观体验，并不完全是生理指标变化的反映。这主要是指人长期从事一些单调、机械的活动，机体生化发生变化，由于持续紧张中枢神经细胞出现抑制，使人对工作、生活的热情和兴趣明显下降，产生厌倦情绪。

精神紧张和学习、工作过量可以说是“心累”的罪魁祸首。张晓鸣医生介绍，由于现代生活节奏加快及高度的竞争性，很多人害怕在竞争中失败，由此导致了心理的紧张与疲劳。此外，繁杂的信息轰击、住房拥挤、噪音、工作条件恶劣、疾病、家庭不和、人际关系紧张、事业受挫等，也都是诱发心理疲劳的重要因素。

身体疲累，歇一歇、睡一觉可能就可以缓解。但把心“累”着了，可就不那么简单了。张晓鸣医生介绍，一般来说心理疲劳比生理疲劳更为复杂，也更难以恢复。心理疲劳同生理疲劳一样，本身是一种阻遏性机制，迫使机体进入休息状态，从而避免受到继续伤害，对机体起着一定的保护作用。但如果此时人们未能正视这一点，不及时采取措施消除疲劳，而任其一再发展下去，过度的心理疲劳便会影响身体健康，甚至成为心脏病、高血压、肠胃病乃至癌症等疾病的致病因素。

在现实生活中，来自工作或是家庭的压力，总会让人感到疲惫不堪，那么在紧张的工作之余，我们应该如何放松身心，提高生活质量呢？且看张晓鸣医生给大家支招：

1.呼吸放松法。深呼吸可以缓和即将爆发出来的情绪反应。从鼻子吸气，慢慢地流经腹部，然后到肋骨，再慢慢地从鼻子呼出这些气，轻轻地说声放松。

2.肌肉放松法：在3分钟的时间内，可以重复做下面几个动作放松：①坐下，闭上眼睛。②持续吸气6秒钟，同时尽量收紧你的肌肉。③慢慢呼出你吸进的气，同时让身体松弛下来，然后有节奏地呼吸20秒。④再重复两次即可。

3.浸泡热水：洗热水澡是最古老的镇静方法，要放松自己，最好浸泡在比自己的体温稍高一些的热水里，时间不要超过15分钟。

4.散步：可以去散散步，一段10分钟的轻松散步，可以让紧张的情绪得以纾解，效果可持续1至2小时。

5.运动：规律性运动可能是解除压力的最实际方法。做40分钟的运动，可以减少压力长达3小时，若是相同时间的休息却只能让你轻松20分钟。

6.心理咨询：所有关于压力解除的观念，强调的就是利用一些技巧来平衡过多的压力，并不是要让自己什么压力都没有。所以若不能自己调节，应该寻求专业人士帮助。

文/本报记者 李洁