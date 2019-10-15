“小病毒”也能引发严重贫血

月月是个活泼可爱的6岁女孩，身体一向健康。但是不久前月月妈妈发现月月脸色比较白，还总不爱动。月月妈妈凭着自己的医学常识，感觉孩子像是贫血了。她匆匆忙忙带着孩子来到北京大学人民医院儿科血液专家张乐萍主任那里就诊，经过血常规检查，发现月月确实存在重度贫血。“好好的孩子，怎么会出现这么严重的贫血？”月月妈妈慌了神，眼泪不住地往下流。

一提到儿童血液病，很多家长都会不由自主地想到“白血病”，白血病俗称血癌，是让每一位初次来儿童血液病门诊就诊的家长胆战心惊的原因。

张主任亲切地安慰月月妈妈，能引起孩子贫血的疾病种类很多：一般来说，如果是两岁以下的婴幼儿，又存在辅食添加不当的病史时，比较常见的是营养性贫血，但对于月月这么大的孩子来说，如果没有偏食、挑食这种情况，贫血很可能是别的原因引起的，这时候依靠门诊的一些抽血化验可能发现不了真相。张主任建议月月妈妈带着孩子到海淀分院住院进行全面检查。

在多年的工作中，张主任在儿童血液病的诊治方面积累了相当丰富的临床经验，在充分了解了月月的病史并仔细地给她查体后，认为孩子现在暂时没有发现导致贫血的明显线索，电话叮嘱在住院部的医务人员在给月月做检查时要尽量全面，除了尽快行骨髓穿刺检查，以明确是否存在儿童血液系统疾病，比如：急性白血病、再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征等，还千万别忽视了一些非造血系统的良性疾病，比如病毒感染。人类细小病毒B19（以下简称B19）就是容易引起贫血，乃至全血细胞减少的一种疾病。

在经过各项严密检查，包括骨髓穿刺等检查后，月月的血液检测发现细小病毒B19IgM抗体阳性，而别的化验检查没有发现异常，我们初步确诊她就是细小病毒B19感染。

B19是一种小DNA病毒，是DNA病毒中体积最小、结构简单的一种病毒。B19主要通过呼吸道传播，也可通过血液和血制品传播。幼儿常常会感染B19。感染该病毒之后，有些小孩的脸颊粉粉嫩嫩的，看起来像苹果一样，这是医学上所谓的传染性红斑。B19在成人和大龄儿童会引起关节痛和关节炎。有免疫缺陷的孩子，容易发生慢性B19感染，主要表现为慢性贫血。

因为没有特异性抗病毒药物治疗B19感染，医务人员根据月月目前存在严重贫血的情况，给她输入了一些红细胞，并叮嘱家长带孩子定期随访观察。经过一些日子的随访观察后，月月的血常规逐步恢复了正常。

文/吴珺（北京大学人民医院儿科）