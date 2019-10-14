男子突发“眼中风”险失明！90分钟内做这件事

玩手机时“突然失明”，30多岁小伙近期经历了眼中风的惊险一幕……

近日，30 岁出头的小吴(化名)中午休息时像平常一样正在玩手机，突然眼前一花，右眼看不见了，反复揉眼睛都没缓过来。他立即赶去医院眼科，经诊断为 “眼中风”。

医生立刻行动起来，为小吴进行对症治疗，发病四个多小时后，小吴的矫正视力成功恢复到1.0，抢救成功。主治医生在小吴住院期间继续排查，检查发现其心脏可能存在卵圆孔未闭合，引起右向左的异常分流，而左侧大脑中动脉每秒有超过 25 个微栓子形成。也就是说，小吴这次是右眼视网膜动脉堵住了，下次可能会有其它重要血管被堵住的风险，严重时甚至危及生命。

听说过脑中风，眼睛也会“中风”吗?

北京宣武医院神经眼科副主任医师李臻介绍，眼中风专业的说法是视网膜中央动脉阻塞，血管栓子的主要来源是颈动脉、主动脉和大血管的动脉粥样硬化病灶区，心脏瓣膜疾病、感染性心内膜炎，以及下肢长骨骨折需要长期卧床的患者。

眼中风为眼科急症

救治关键在于黄金90分钟

“眼中风”是一种严重的急性致盲性眼病，致盲率高达80%。因此，救治“眼中风”和救治“脑中风”一样，需要争分夺秒。

根据研究，视网膜缺血时间超过90分钟，感光细胞的坏死将不可逆转；超过2小时，视网膜就会出现萎缩，即使恢复了血供，视力也很难恢复。

中山大学中山眼科中心眼底内科金陈进主任医师介绍，高危人群突然眼睛模糊看不清，过一会儿又好了，或者视物模糊逐渐完全看不见等情况，不可犹豫，应立即前往医院就诊，守住90分钟这一黄金救治时间。

因此，当眼中风发作时，别犹豫，要抓住黄金90分钟，马上做一件事——迅速就诊！

此时要注意的是，千万不要拘泥于一定找专家或等白天眼科检查设备多再去看。实际上，“眼中风”作为眼科急症，一般眼科急诊医生均可诊断和治疗，急症室也具备检查眼底的基本设备协助迅速确诊。

高危人群留意

有这些征兆当心眼中风

其实，眼中风多数情况是由征兆的。

武汉市中心医院眼科主任项奕介绍，眼中风的发病原因与脑中风相似，通常表现为突发性、无痛性的视力急剧下降或丧失，发病前眼睛表面看似无任何异样，有些患者感觉一觉醒来就看不见，部分患者感觉视线模糊，片刻恢复，反复发作，最后一片漆黑。

“眼中风”一般多发于患有高血压、糖尿病、高血脂等的中老年人身上，但现在年轻患者越来越多，呈现上升的趋势。造成“眼中风”的原因有很多，工作压力大，电脑、手机看得过多都有可能导致“眼中风”。

这种疾病有一些高危因素，例如长期用眼、情绪紧张导致眼睛处于过劳状态，抽烟对于血管有显著影响属于危险因素，高血压、高血脂、高血糖等三高人群是重点防控对象。

本文参考资料：

①《健康时报》2017-01-06《看眼中风去神经眼科》

②《健康时报》2016-02-01《三高老人谨防“眼中风”》

③《健康时报》2017-03-31《清晨血压不稳 小心眼睛中风》

④《健康时报》2015-07-09《菊花熏走“眼中风”》

⑤《深圳晚报》2019-10-12《小伙玩手机突然失明 原来眼球也会“中风”》