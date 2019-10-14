因地制宜 打赢生态治理攻坚战

王 剑 魏正叶 记者 张景阳 史俊斌 王海滨

蒙、陕、晋三省区，是黄河流域中生态和自然条件最为脆弱的区域。戈壁沙漠的汲取，资源开发的掠夺，一度使黄河及其重要支流和流域湖泊遭到严重破坏。

这一区域的黄河流域生态治理，事关母亲河干流，更关乎黄河中下游生态治理成败。新时代，还母亲河一份清新美丽，势在必行、迫在眉睫。秦晋大地和北疆草原立足实际、因地制宜、多措并举，将黄河流域治理作为攻坚战、硬指标，不留退路、不打折扣，誓将境内流域治理工作进行到底。

内蒙古：擦亮母亲河畔“塞外明珠”

深秋时节，位于内蒙古自治区巴彦淖尔市的乌梁素海天高云淡、碧波荡漾。这个黄河流域最大的淡水湖，引来了大批观鸟者和野生动物爱好者。

观鸟者刘燕飞说：“越来越多的珍禽异兽来到这里，根本原因就是这里的生态状况发生了转变。”

被称为“塞外明珠”的乌梁素海，是中国八大淡水湖之一，流域总面积约1.63万平方公里，作为当地农田退水、工业废水及生活污水唯一的承泄渠道，接纳了我国河套地区90%以上的农田排水。上世纪90年代以来，受气候和人为因素影响，乌梁素海生态功能一度严重退化。

乌梁素海位于河套灌区核心区，其水域生态治理和生态环境质量与黄河息息相关。近两年的全国两会上，习近平总书记参加内蒙古代表团审议时两次强调“一湖两海”（呼伦湖、岱海、乌梁素海）水生态治理的重要性和必要性，为治理改善重点水域生态环境指明方向。

近年来，巴彦淖尔市累计投入资金32亿元，对乌梁素海陆续实施生态补水等26项工程，使其整体水质接近地表水Ⅴ类标准，局部区域水质达到Ⅳ类标准。2017年11月，乌梁素海被国家发改委列入中国首批流域水环境综合治理与可持续发展试点。

今年年初，随着黄河内蒙古段开河进入巴彦淖尔市境内，内蒙古河套灌区累计向乌梁素海补水1.2亿立方米。与此同时，巴彦淖尔市正式启动“乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复国家试点工程”，工程项目覆盖面积1.47万平方公里，总投资56亿元左右。

巴彦淖尔市委书记常志刚介绍，乌梁素海流域山水林田湖草综合治理国家试点工程项目在全国20个省区市竞争性评审中，以第一名的成绩获得国家批复。

刘燕飞说：“以前观鸟要去2000公里外的呼伦贝尔，近点的也要到青海湖，从去年开始，鸟类的多样性把我们吸引到了乌梁素海。”

陕西：还给第一支流一份亮丽

在三秦大地，中华母亲河笑纳了她最大的支流——渭河。汾河、洛河和泾河也在美丽的华山脚下相会，携手滋养着其渭河平原与汾河平原，用其哺育出“仰韶文化”“龙山文化”“河图洛书”“泾渭分明”与“秦晋之好”等文明之光，点亮了中华沃土。

“60年代淘米洗菜，70年代洗衣灌溉，80年代鱼虾不在，90年代水臭难耐。”到上世纪90年代，黄河最大的支流渭河在掠夺式利用之下，一度不堪重负。

2010年，陕西省委、省政府作出在“十二五”期间全线综合整治渭河的重大部署，要求通过加宽堤防、疏浚河道、整治河滩、水量调度、绿化治污、开发利用，实现渭河“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的目标，把渭河打造成关中防洪安澜的坚实屏障、堤路结合的滨河大道、清水悠悠的黄金水道、绿色环保的景观长廊、区域经济的产业集群。

2016年陕西省政府决定设立渭河生态区：把修复生态环境摆在压倒性位置，推进山水林田湖一体化治理与保护，实现渭河沿岸生态环境优美、历史文化相连、产业集群发展、基础设施完备的特色生态区目标，“十三五”期间，规划完成投资189亿元。

经过10年来的筹划部署和近3年来的建设，渭河生态区建设完成投入45亿元，实施滩面治理、水面景观及水生态修复约30万亩。依托渭河综合治理成果，800里秦川渭河沿岸全民健身长廊基本建成，已经成为陕西全民健身事业发展的新高地。

坚持系统治水、柔性治水。陕西省打造“千里最美家乡河、一方水域生态区”的愿景正在逐步得以落实，把渭河建成安澜河、生态河、景观河、文化河和致富河的目标指日可待。

山西：人说汾河好风光

在太原市上兰村西南，不远处的汾河一坝综合治理工程工地上，设计建设的蓄水工程、水电站、堤岸加固及河道疏浚等工程已经大部分完工，这里将把汾河一坝打造成集引水、供水、发电、教学示范、休闲观光为一体的全省水利生态修复综合治理示范工程。

“管涔之山，汾水出焉。”汾河是山西第一大河，也是黄河第二大支流，流域面积近4万平方公里。然而，在资源依赖型发展模式下，山西经历了“水少”和“水脏”双重折磨，汾河同样未能幸免。

山西省省长楼阳生说：“这是硬任务，死任务，必须完成！”今年4月12日，全省河长制工作暨汾河流域水污染治理攻坚推进会议在太原召开，强调确保汾河流域13个国考地表水断面中，优良水质断面达到5个以上，劣Ⅴ类水质断面控制在5个以内，部分地区必须退出劣Ⅴ类。

今年5月，《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》正式施行，山西省坚持标本兼治，统筹汾河上下游、干支流、左右岸和水陆域，全面开展污染治理和生态修复，突出抓好全流域水污染治理攻坚、全流域山水林田湖草生态修复、全流域景观规划设计与建设管控。

今年6月，该省打响了科学检测治理汾河的战役。7月16日，山西省人大常委会关于《山西省汾河流域生态修复与保护条例》实施情况检查正式启动，拉开了依法治理汾河的大幕。

如今的汾河太原城区段已经形成了一条位于市中心、长达近33公里的绿色生态长廊，堪比一座贯穿城市南北的“绿色大公园”。一个个高标准的场馆、一座座现代化的大桥，丰富了市民的生活，提升了城市的品位，也向外地游客讲述着太原的过去、现在和未来。