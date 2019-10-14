肩袖撕裂有了“中国疗法”

近日，浙江省宁波市医疗中心李惠利医院骨科医生丁少华在《关节镜技术》杂志上发表论文。由其主导研发的“三明治补片”应用于治疗巨大肩袖撕裂的补片上关节囊重建技术，愈合率高、强度好、不易变形，获得国家发明专利。

巨大肩袖撕裂是肩关节外科领域的巨大挑战。肩膀出现肩袖撕裂后，不仅引起疼痛，还会导致患肢动弹不得，甚至瘫痪。“这好比衣服上破了一个洞，如果洞口撕裂太大就很难把口子缝起来。”丁少华说，“这时候就需要一块补丁，把洞口补起来。”这种方式，被称为“补片上关节囊重建技术”。

补片的材料目前世界上主要有两类：以美国为代表的真皮补片和以日本为代表的阔筋膜补片，各有明显的优缺点。真皮补片强度好但愈合率低，阔筋膜补片愈合率高但强度差、会变形。如何既能保证补片愈合又不容易变形呢？2016年，丁少华带领团队开始研制“三明治补片”。“三明治补片”中的补片部分来源人体自身的阔筋膜，愈合率高，中间加入人工韧带、聚丙烯纤维，强度提高，不易变形。“‘三明治补片’好比水泥地板中间加了钢筋网，增加了地板的强度和抗震能力。”丁少华比喻说。由于制备方法简单，该补片很快在同行中推广。

此外，宁波市医疗中心李惠利医院运动医学科主任李瑾创新了巨大肩袖撕裂的术式，设计了“上关节囊重建加补片桥接术”。上关节囊重建是肩关节的功能重建，但舍弃了断裂的岗上肌腱，对于岗上肌腱萎缩和脂肪浸润不严重的病人而言收益有限。李瑾创新术式，先用人工韧带重建上关节囊，实现肩关节的初始静态稳定，然后用自体阔筋膜桥接断裂回缩的岗上肌腱，恢复肩关节的永久动态稳定，达到肩关节的解剖重建。手术在肩关节镜下完成，对病人的损伤极小，恢复快。