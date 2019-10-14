建设一座城镇，创造一种生活

规划科学是最大的效益，规划失误是最大的浪费，规划折腾是最大的忌讳。要站得高一点、看得远一点、想得深一点、谋得实一点，以恰当的规划设计来对待每一寸土地

推进新型城镇化，要放眼世界、面向全国、立足自身，在趋势中捕捉机遇，在机遇中谋求发展。我国城镇化目前仍处于快速发展阶段，未来还有不小的增长空间，城镇发展重点将由东部向中西部加快推进。

青海推进新型城镇化，将围绕让城镇生活更美好、乡村生活更富足的发展目标，以促进人的城镇化为核心，以推动城镇高质量发展为导向，以主动融入“一带一路”建设等为动力，加快统筹城乡发展，加强基础设施建设、基本公共服务、基层社会治理，突出以人定城、以水定城、以地定城，努力走出一条新型城镇化发展道路。

处理好人口城镇化与人的城镇化的关系。人口城镇化是出发点，人的城镇化是落脚点，统筹出发点和落脚点既要坚持效率导向，大力推动人口城镇化，以主体数量的增长带动空间规模和经济体量的增加，又要坚持价值导向，推动人口城镇化向人的城镇化转变，增强城镇发展的协同性、包容性、公平性。

处理好城区与农牧区、社区的关系。城区要更加注重宜业，农牧区要更加注重宜游，社区要更加注重宜居，各归其位，各美其美、美美与共。对于青海来说，新型城镇化之“新型”，就要做到城乡融合、生态宜居、特色互补、内涵提质，要努力把城市建设得更像城市，把城镇建设得更像城镇，把乡村建设得更像乡村。

处理好精明增长与精明收缩的关系。城镇可以增多，但容量总是有限，增长需要有个边界。经验和教训告诉我们，增长不能“摊大饼”，收缩不能缺内涵，无论增长还是收缩，适度为好，也就是说要精明增长、精明收缩。

处理好空间布局与时间排序的关系。城镇化是一个承上启下、继往开来的过程，必须回望过去、把握当下、面向未来，跳出城镇看城镇，跳出乡村看乡村，空间上要有留白，时间上要有先后，尽可能避免空间分布不均、时间排序不匀。

处理好共性要求与个性发展的关系。城镇化没有固定的模式，没有现成的模板，也没有标准的答案，一切都在探索实践中。要说有，一定是尊重规律、实事求是、与时俱进。既要把握好新型城镇化建设的共性要求，又要尊重自然、尊重历史，尊重生活、尊重群众，多样选择、多元发展。

处理好融入大局与因地制宜的关系。青海地处内陆，地理位置变不了，就要转变我们的思维方式、行为习惯。换个角度，内陆应该争当开放的前沿，在区域一体化发展的大背景下，我们要加快开放发展，融入国家战略大局，主动参与“一带一路”建设和兰西城市群建设，充分汲取各类外部要素，也要坚持因地制宜，走自己的路，加快发展壮大。

建设一座城镇，就是创造一种生活。规划科学是最大的效益，规划失误是最大的浪费，规划折腾是最大的忌讳。推进新型城镇化要从做好规划入手。要站得高一点、看得远一点、想得深一点、谋得实一点，以恰当的规划设计来对待每一寸土地。

——青海省委书记王建军日前在省委十三届六次全会上说

（本报记者 刘成友整理）

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 05 版）