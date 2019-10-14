艾滋病暴露后预防咨询 重庆两家医院开设门诊

重庆医科大学第二附属医院、陆军军医大学第一附属医院将正式开设艾滋病暴露后预防咨询门诊，并于10月中旬开始接诊。据悉，重庆医科大学第二附属医院从10月18日开始，每周五在渝中院区设立暴露前后预防门诊。陆军军医大学第一附属医院预计从10月中旬开始，每周二在感染病科门诊设立艾滋病预防门诊。

暴露后预防是指在发生HIV暴露之后，尽可能在最短的时间内进行预防性用药，可大幅度降低艾滋病感染风险。中华医学会感染病学分会委员、重庆医科大学第二附属医院感染科主任胡鹏教授表示：“在发生高危性行为之后，可以尽快前往暴露后预防咨询门诊，进行暴露后预防治疗，通过服用预防性药物进行阻断，可以大幅度地降低艾滋病的感染风险。”

据悉，艾滋病预防主要分两类：一是行为干预，包括伴侣教育、针具交换、推广安全套使用等；另一类是生物医学干预措施，包括包皮环切、性病治疗、母婴阻断、治疗即预防、暴露前预防和暴露后预防。