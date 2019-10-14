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女子用“纯天然”产品染发后头晕头痛

杨蔚然

2019年10月14日08:09 来源：长沙晚报

　　46岁的方女士，在某美发沙龙的推荐下使用一款“纯天然无毒副作用”的染发剂，染发后出现头晕头痛、恶心乏力，几天不见好转，来到湖南省职业病防治院检查治疗。

　　为找到致病原因，方女士再次从美发沙龙购买了染发剂，细看后发现，该染发剂属于“三无”产品，且店家承认了染发剂中含有超量的对苯二胺。“对苯二胺属于强致敏原，可引发皮炎等种种不适。”中毒科主任医师赖燕表示。

　　对苯二胺氧化产物可诱导细胞发生转化，具有潜在的致癌危险性。除了对苯二胺，染发剂中还含有3种危险元素，包括铅、砷、汞等重金属，过氧化氢和氨水。重金属物质中毒后，可影响人体的造血系统、神经系统、肾脏、胃肠道、心血管等功能。过氧化氢长期使用会使头发变得枯黄、分叉，甚至引起严重脱发。氨水长期接触后，可出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状。

　　赖燕提醒市民，一定要从正规渠道购买安全的染发产品，且一年染发不要超过3次。如果使用的是含对苯二胺的染发剂，建议在使用前做过敏试验；在染发过程中，应尽可能减少染发剂与头皮的接触，通过戴手套以减少皮肤接触；皮肤有破损时，不要接触染发剂。染好后要立即清洗头发，最好多洗几次，确保没有染发剂残留。有血液病、荨麻疹、哮喘、过敏性疾病的病人，妊娠哺乳期妇女和儿童不建议染发。

(责编：赵丰(实习生)、许晓华)


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