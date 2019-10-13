中国健康扶贫：推动贫困地区疾病预防关口前移

医疗队开展“健康扶贫义诊”，并为居民免费赠药。陈福平 摄/光明图片

健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。

新中国成立以来，我国将发展医疗卫生事业和健康扶贫“两翼”推进，建立了农村县、乡、村三级医疗卫生服务网络，建成了覆盖广大农村居民的新型农村合作医疗，缓解了农村因病致贫返贫问题。尤其是党的十八大以来，我国作出了打赢脱贫攻坚战的决定，健康扶贫成为精准扶贫精准脱贫的重要内容。

贫困患者个人平均自付住院费比例约10%

当前，因病致贫、因病返贫仍是导致农村贫困人口致贫的主要原因之一。据国家卫生健康委员会提供的数据，截至2015年年底，因病致贫、因病返贫的贫困人口占整个贫困人口的44.1%，涉及近2000万人，其中患有大病和慢病的有734万人。

2014年，又一张重症地中海贫血的诊断书，让罗香任的父母几近崩溃，此前，罗香任的姐姐也被诊断为此病。

这个在广西钦州市灵山县建档立卡的贫困家庭，无法再次承受这种打击：重型患儿需终身接受输血和排铁治疗维持生命，目前唯一能根治地中海贫血的方法是进行造血干细胞移植，高达20到30万元的手术费用令他们望而却步。当地人口地贫基因携带率超过20%，成为当地因病致贫、因病返贫的重要原因之一。

保基本、兜底线是健康扶贫工作的一项原则。国家卫健委确定上海交通大学医学院附属瑞金医院和北京大学人民医院作为广西地贫患儿定点救治医院。同时，广西红十字基金会通过设立“关爱生命”地中海贫血基金，以“社会救助一点、国家医疗保险报销一点、医院减免一点、患者自筹一点”的方式，对广西14周岁以下(含14周岁)困难家庭重型地中海贫血患儿实施救助。

2019年1月17日，罗香任在上海瑞金医院血液科进行造血干细胞移植，这也是广西首例赴区外进行造血干细胞移植的患者。截至6月1日，后续又有11名重型患儿分批进行造血干细胞移植。

近年来，越来越多的贫困人口患病后得到了及时救治。按照贫困人口大病、重病住院医疗费用报销比例达到90%的要求，我国精准建立了防止因病致贫、因病返贫的保障机制，资助农村贫困人口参保，将其全部纳入城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助制度，解决贫困人口看病有制度保障的问题。同时，推动地方在现有保障制度对贫困人口进行政策倾斜的基础上，通过补充保险、政府兜底、慈善救助等多种形式，为患有大病、重病的贫困人口建立兜底保障机制，实行县域内住院先诊疗后付费和“一站式”结算。

截至2019年6月底，全国1435万贫困大病和慢病患者得到基本救治和健康管理服务。2019年上半年，全国贫困患者医疗费用个人平均自付比例控制在10%左右。

贫困人口常见病县域内就诊率超过90%

贫困地区，大多自然条件差，基础设施和公共服务不足，贫困程度深、脱贫难度大，是脱贫攻坚的艰中之艰。

在我国“三区三州”深度贫困地区中，西藏自治区是唯一一个省级集中连片特困地区。这块约占全国陆地总面积1/8、平均海拔在4000米以上的土地，它的医疗服务水平，在短短三四年间实现了跨越式发展。

2019年5月14日，西藏自治区日喀则市人民医院的门诊大厅，患者多吉正在挂号，他身体有任何不舒服，就来这里看病，心里很踏实。而在2015年前，如果他的亲朋好友不幸罹患疑难杂症，则需要到西藏自治区人民医院就诊，甚至不远千山万水，奔赴北京或者上海的大医院看病。

当前，西藏实现了367种“大病”不出自治区、2208种“中病”不出地州市、大部分地方实现“小病不出县”。截至2019年7月，我国实施医疗人才“组团式”援藏，累计向西藏自治区选派国家级医院和省级大医院专家659名，“以院包科”帮带588个医疗团队。

近年来，我国全面推进贫困地区县乡村三级医疗卫生机构标准化建设，以解决贫困人口无地方看病的问题。832个贫困县中，已经实现每个县都有一家公立医院，99%以上的乡镇和行政村都有一个卫生院或卫生室，其中88%的乡镇卫生院和75%的卫生室已经完成标准化建设。

这种帮扶力度还在不断加大。2019年，中央财政转移支付地方卫生健康项目资金安排“三区三州”等深度贫困地区47亿元，较上年增长72%，其中倾斜支持15亿元。

尽快提升贫困地区的医疗服务能力，医疗人才是关键。目前，全国1107家三级医院“一对一”对口帮扶832个贫困县的1172家县级医院，建立远程医疗网络，全面提升贫困地区县医院诊疗能力。

截至目前，各地从县医院向乡镇卫生院派驻4.8万人，通过“乡聘村用”和从乡镇卫生院向村卫生室派驻村医2.4万人，2.6万名乡镇卫生院医生定期到村开展巡诊，全国累计向乡村两级支援医务人员9.8万人，已有95%以上的乡镇卫生院至少有1名全科医生或执业助理医师。

不仅如此，近年来，我国持续开展三级医院对口帮扶工作，2019年，1007家城市三级医院派出6174名医生，采取“组团式”支援，加强针对当地疾病谱的专科能力建设；远程医疗覆盖832个贫困县并向乡镇卫生院延伸，提升县级医院能力，解决贫困人口常见病、多发病在县域内无法得到及时救治的问题，贫困人口县域内就诊率达到90%以上。

推动贫困地区疾病预防关口前移

“共建共享、全民健康”，是建设健康中国的战略主题。预防为主、推行健康生活方式的理念深入人心，早诊断、早治疗、早康复已成为健康扶贫的重要内容。

包虫病、艾滋病、结核病等重大传染病和地方病，曾经让贫困地区患者一筹莫展。如今，一地一策、一病一策，综合防控力度正在逐年加大，效果也正在显现，例如，凉山州艾滋病母婴传播率较2017年下降了25%，贫困地区儿童营养改善项目累计惠及580多万儿童，贫困地区的农村妇女“两癌”筛查项目惠及了越来越多的女性……

预防是最经济最有效的健康策略。为了改善贫困地区的人居环境和卫生状况， 我国开展了多年的贫困地区爱国卫生运动；实施贫困地区健康促进三年行动，针对性开展健康教育和宣传，提升健康素养，努力使贫困人口晚生病、少生病、少生大病。

同时，针对慢病患者，开展家庭医生签约服务工作，重点对高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等4种慢病实行规范管理。截至目前，已有1500多万人得到了基本救治和管理服务，覆盖98%以上的贫困患者。

健康是幸福之基，人人期盼。推动健康领域基本公共服务均等化，维护基本医疗卫生服务的公益性，逐步缩小城乡、地区、人群间基本健康服务和健康水平的差异，实现全民健康覆盖，促进社会公平，这是建设健康中国的题中应有之义。

全民健康，才能全民小康。虽然，较之以往，贫困地区患者的医疗保障好了许多，但是，还存在少数地区缺机构缺医生、部分机构房屋设备等基础设施未达标等一些需要解决的突出问题。

民生牵着民心，哪怕一路荆棘，也要勇往直前。“为此，我们还将聚焦聚力深度贫困地区，全面打赢健康扶贫攻坚战。”国家卫健委扶贫办专职副主任曾云光表达了这样的心声。

(本报记者 金振娅)