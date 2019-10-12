中医药助力山西省五寨县脱贫攻坚

“过分的高兴和兴奋会损伤心神，比如‘范进中举’就是个典型例子。”9月18日，在山西省忻州市五寨县第三中学内，北京弘医书院院长李建国用这样幽默的语言，为该校的学生们带来了一堂生动的中医药文化公开课。

当日，中医药文化进校园活动（五寨站）暨中医药文化角捐赠活动正式举行。活动中，李建国通过通俗易懂的漫画为主进行教学，以寓教于乐的方式向学生们介绍中医药文化的起源与发展、中医养生基本常识等。不仅让学生轻松愉快地接受中医药文化知识，还激发了他们的学习兴趣与求知欲。

（中医药文化公开课现场 图片来源：五寨县第三中学）

此次活动由中医中药中国行组委会主办，中医中药中国行组委会办公室（中国中医药报社）承办。活动通过向学校捐赠中医药文化角和中医药科普图书，邀请专家团队用公开课等方式向学生们讲授中医药文化，向五寨县中小学生普及中医药健康知识，传播中华优秀传统文化。

像这样的中医药扶贫惠民行动在五寨县还有很多。据了解，作为国家中医药管理局定点帮扶对象，五寨县近年来围绕脱贫攻坚规划，因地制宜大力发展中药材产业，将这一产业作为脱贫攻坚的特色产业发展。

多年来，在各方共同的努力下，五寨县中医药事业取得重大进展，脱贫攻坚成效显著。据五寨县副县长董云龙介绍，目前五寨县12个乡镇卫生院已实现中医馆全覆盖。截至去年年底，五寨中药材种植面积达5万亩，有中药材种植生产企业4个，种植专业合作社6个，规模种植大户11个，涉及人口6000多人。今年4月18日，经山西省政府文件批准，五寨县已退出了贫困县。

打造中药材完整产业链

在五寨县中所村的芦芽山野生中药材引种驯化基地，记者看到，基地大田里中药材品种丰富且长势喜人。五寨县副县长王兵介绍，在中国中医科学院中药资源中心、山西中医药大学等专家指导下，县政府目前正在探索将黄芪、苍术、党参等野生中药材引种到大田中，进一步扩大中药材种植品种和规模，规范、优化种植技术，指导村民向“药农”转变。

（芦芽山野生中药材引种驯化基地 付星凯摄）

按照五寨县的整体部署，依托国家中医药管理局的行业优势，中所村大力发展黄芪种植产业，利用扶贫资金100万元，会同入股村民成立五寨县润昌昇农业服务有限公司，与颈复康药业集团赤峰丹龙药业有限公司、北京四方中药饮片有限公司、北京周氏时珍堂药业有限公司等知名药企建立产销对接关系，兜底收购所产中药材，解决了百姓们的“后顾之忧”。

据了解，中国中药控股有限公司计划在五寨县投资1亿元人民币建立中药产业园。目前已完成土地划线、可研报告编制、项目设计、施工招标、项目部用房租赁、公司注册及银行开户等工作，即将开工建设。

“随着国药集团即将在五寨县建设饮片厂，以及在国家中医药管理局支持下建设中药材产业公共服务平台，一条集中药材种植、采购、初加工、生产、仓储、销售为一体的产业链正在初步形成，将为五寨县实现中药材产业可持续发展、村民增收、劳动力就业等提供极大机遇和便利条件。”王兵向记者表示。

健康扶贫提升百姓“幸福感”

国家中医药管理局党组成员对帮扶五寨脱贫攻坚高度重视。国家中医药管理局党组书记余艳红和国家中医药管理局局长于文明曾多次率队深入五寨县调研定点扶贫工作，推动五寨脱贫攻坚。余艳红在五寨县调研时强调，要坚持新发展理念，将脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机结合起来，充分发挥中医药“五种资源”优势，强化顶层设计，汇聚行业力量，调动各方积极性，完善中医药健康服务体系。

近年来五寨县围绕着健康扶贫的战略目标，打出健康扶贫组合拳。为了响应移民搬迁扶贫政策，满足和方便周边群众就医，五寨县委、县政府于2018年在县城西区配套成立了五寨县扶贫惠民医院。据了解，五寨县扶贫惠民医院整体功能完善，医疗设备齐全，医护人员由五寨县第一人民医院选调的骨干力量组成，同时有山医大二院、山西省儿童医院、山西省心血管医院精准扶贫专家团队定期坐诊。

“医院成立以来，全面落实健康扶贫工作，为建档立卡贫困户开通绿色通道，开展了‘先诊疗后付费’、‘一站式’结算及‘136’ 健康保障工程。”五寨县副县长董云龙告诉记者。

（五寨县扶贫惠民医院健康扶贫“一站式”结算窗口 付星凯摄）

据悉，在国家中医药管理局的帮扶下，每年，长期驻点专家和巡诊医疗队按计划、分批次地到五寨县中医院开展驻点扶贫工作。

董云龙介绍到，中医科学院医疗队定期来五寨开展巡回医疗帮扶工作。今年上半年，中国中医科学院广安门医院、西苑医院、眼科医院、望京医院相继组派医疗队分别来五寨开展义诊等活动。此外，中华中医药学会于今年3月在北京举办定点扶贫五寨县中医适宜技术培训班，对五寨县前所乡的18名基层医务人员进行了中医适宜技术培训。

山西省中医院是五寨县中医院的对口支援单位之一。山西省中医院党委副书记李辉告诉记者，在支援期间，各位医师按要求在岗，积极开展相关门诊和病房工作，坚持每周定期门诊，开展教学查房，针对典型病例及疑难病例开展病例讨论，通过病例的分析，帮助基层医院医生尽快提高业务水平，同时以有限的药物和检查手段，尽量给予患者满意的治疗。

此外，山西省中医院还开展业务培训、学术讲座、义诊服务、健康宣教及远程医疗协作等多种支援形式。（付星凯）