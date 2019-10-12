体育冠军与主办方、国家体育总局代表，共同骑行动感单车点亮启动仪式

奥运会跳水冠军何冲、体操冠军杨伊琳、田径110米栏全国冠军史冬鹏与现场观众和志愿者互动

光明网讯（光明网记者 刘希尧）“让我们从现在开始，积极投入到全民健身志愿服务活动中，用实际行动，弘扬中华体育精神和志愿服务精神.....” 11日，在国家体育总局群体司指导、光明网主办的“全民健身志愿服务品牌活动暨最美全民健身志愿者征集”仪式在京启动，2008年北京奥运会体操冠军杨伊琳代表全民健身志愿者发出志愿服务倡议。

光明日报副总编辑陆先高致辞

光明日报副总编辑陆先高出席启动仪式并致辞，他谈到：“对于光明日报光明网所覆盖的广大知识分子群体而言，我们不仅要在报纸上、在互联网上挥斥方遒，更要在操场上、在丛林间尽情驰骋。希望通过‘全民健身志愿服务品牌活动和征集最美全民健身志愿者’活动，能够为全民健身事业形成一个运动阶梯，即通过运动空间、运动人口、运动习惯的改变，进而逐步营造出全民运动的健康热潮。”

2008年北京奥运会体操冠军杨伊琳代表全民健身志愿者发出志愿服务倡议

国家级社会体育指导员张好，作为杨式太极拳第七代传人，现场展现太极拳风采

国家级社会体育指导员、杨式太极拳第七代传人张好作为志愿者代表讲述了自己的志愿服务经历。她说，自己曾经到大兴区劳教所，为服刑人员上过几堂特殊的健身课。“这些经历让我明白，社会体育要落实到社会最基层，而我们社会体育指导员作为搭建全民健身的桥梁，应该要自愿无偿的服务他人，广泛的开展社会公益性活动，带动更多的人加入到志愿服务行列中。” 张好在现场表示。

110米栏全国冠军、亚洲冠军、世界大奖赛冠军史冬鹏分享自己的志愿服务经历

为了让更多观众了解全民健身常识、普及全民健身运动，活动现场，北京奥运会跳水冠军、男子三米板“大满贯”何冲、北京奥运会体操冠军杨伊琳、田径110米栏全国冠军、亚洲冠军、世界大奖赛冠军史冬鹏还与志愿者、观众互动，现场教学。史冬鹏表示，无论是优秀运动员还是普通志愿者，都应该秉承着"奉献、友爱、互助、进步"的志愿服务精神。到群众需要的地方去，到体育欠发达的地区去。我们全民健身的群体才会越来越大，我们实现现代化体育强国的目标才会越来越近。

全民健身、健康有我，现场观众为全民健身志愿服务点赞

不久前，国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》，明确提出要精心培育和发展体育志愿服务文化，并将体育志愿服务工程作为体育强国建设九项重大工程之一。在国家体育总局群体司指导下，光明网在全国范围内开展全民健身志愿服务品牌活动暨优秀全民健身志愿者征集活动，旨在扩大全民健身志愿服务工作影响力，激励更多人积极加入到全民健身志愿服务队伍，助推体育强国建设。

现场观众与台上的体育冠军热情互动

接力健康中国，我是“行动派”

本次活动面向全国范围展开征集，最后将综合网络投票和专家评审两项得分，推选出十佳全民健身志愿服务品牌活动，以及及十位全国最美全民健身志愿者。