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2019中国化药年度峰会在京召开

2019年10月12日13:55 来源：人民网-人民健康网

2019年10月10日，由中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会等共同主办的“质量?诚信?品牌”的“2019 中国化学制药行业年度峰会”在江西南昌召开。会议发布了备受化学制药行业关注的“2019中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌”榜单。

北京泰德制药股份有限公司荣获该榜单四项奖项。公司入选2019中国化学制药行业工业企业综合实力百强，位列第32位，并获评“2019中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”。

中国化学制药行业优秀企业及优秀产品品牌榜是行业具有重要影响力的品牌评选，致力于打造行业优秀品牌，强化企业质量意识，在医药行业具有极高的关注度和权威性。“2019中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌”榜单在企业申报、相关行业协会以及业内专家推荐的基础上，坚持“客观、科学、公正”的原则，经品牌推荐专家委员会最终审定而产生。

(责编：刘卿、孙博洋)


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