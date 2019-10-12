“阳光心理 筑梦未来”青少年心理健康进校园主题倡导活动在山东举办

2019年10月10日，“阳光心理 筑梦未来”——国家卫生健康委员会-联合国儿童基金会青少年健康与发展项目心理健康进校园主题倡导活动在山东省淄博市桓台一中顺利举办。国家卫生健康委妇幼司副司长宋莉、宣传司、疾控局有关负责同志、联合国儿童基金会驻华办事处副代表Douglas Noble（郑道）、中国人口宣传教育中心主任姚宏文、山东省卫生健康委一级巡视员肖培树、山东省淄博市市长于海田、桓台县领导等出席了本次活动，项目地区省卫生健康宣传教育中心、妇幼保健院、健康促进学校相关负责同志和学生、家长共计400余人参加了活动。

出席活动领导现场观看节目

目前，我国约有1.46亿10-19岁青少年，占总人口的10.6%。青少年群体是我国广大人口的重要组成部分，青少年的健康成长关系到千家万户的幸福、社会稳定与民族兴旺和国家前途。

2016年起，国家卫生健康委与联合国儿童基金会共同合作开展为期五年的青少年健康与发展项目，提升青少年服务可及性和服务水平，开发青少年在身体、精神和社会等方面的潜力，促进青少年健康与发展。2017年，国家卫健委确定桓台县为青少年健康与发展项目试点县之一。自项目开展以来，桓台县坚持政府主导，各部门协作，积极构建覆盖全县的儿童青少年健康教育网络和大数据下青少年健康管理信息化体系，为儿童青少年健康与发展提供全方位服务保障。

国家卫生健康委妇幼司副司长宋莉、中国人口宣教中心主任姚宏文与各位与会领导参观项目展览

10日上午，与会领导听取了桓台县妇幼保健院关于青少年健康与发展工作汇报，实地察看了相关工作情况，并对桓台县在青少年健康与发展项目工作方面取得的成绩给予高度评价。

下午的主题活动以“成长烦恼我来说”、“各方代表来支招”、“健康关爱共行动”三节主题班会课的形式组成。通过情景剧展示学习压力、理想目标、亲子关系、外貌形象和校园交友5个困扰青少年的主要领域。活动分别邀请学生、家长、专家、学校、妇幼保健机构和政府部门人员，从不同角度探讨青少年心理健康。全国精神卫生宣传大使张一山分享自己成长过程中的心理困惑和解决办法。

学生与家长代表为青少年的烦恼支招

国家卫生健康委妇幼司、宣传司、疾控局、联合国儿童基金会和山东省卫生健康委领导结合各自部门职能，就青少年心理健康的重要性和未来工作计划进行讨论交流。

妇幼司副司长宋莉指出，在当前推进健康中国建设的进程中，做好全生命周期健康服务与管理必然要关注青少年健康发展。世界卫生组织提出对于健康的衡量要从身体健康、心理健康和良好的社会适应三个维度全面考量，我国政府高度重视青少年健康，国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》中就有青少年健康发展的相关指标和策略。近年来，我们与联合国儿童基金会合作开展青少年健康发展项目，希望推动各地探索建立政府主导、多部门协作、全社会共同参与，促进青少年健康发展的社会支持环境，通过完善一系列政策措施、加强青少年健康服务保障，共同努力为青少年健康发展保驾护航。

联合国儿童基金会副代表Douglas Noble（郑道）表示本次心理健康进校园活动意义非凡，儿童基金会一直致力于改善青少年发展。事实上，青少年可以借助多种渠道来解决他们所面临的心理健康问题。在探讨青少年心理保健工作所面临的挑战中，我们必须促进青少年的参与，增强青少年解决影响自身问题的能力。未来，儿基会将继续与国家卫健委等相关部门深化合作，将项目倡导的多部门协作模式与从试点学校取得的经验推广到中国其他地区乃至更大的舞台。

国家卫健委妇幼司副司长宋莉在政府部门来支招环节中表达观点

桓台县人民政府、县教育和体育局、县卫生健康局、县妇幼保健院和桓台一中领导分享了开展多部门协作，促进青少年心理健发展的工作经验。

中国人口宣教中心主任姚宏文与中国疾控中心妇幼保健中心副主任携学生、家长和教师代表发出心理健康倡议书

中国人口宣传教育中心主任姚宏文、中国疾控中心妇幼保健中心副主任金曦与桓台一中学生、家长、教师代表共同发出“心理健康倡议书”，倡导全社会共同关注青少年健康问题。学生代表和出席活动的有关领导共同启动了心理健康进校园活动。该活动将陆续在7个省、市、自治区，9所项目地区健康促进学校中开展。

心理健康进校园主题活动项目启动仪式合照

会后，与会领导专家对桓台一中的青少年心理健康工作开展情况进行了参观指导，并进行现场访谈。

中国人口宣传教育中心主任姚宏文在活动后采访表示，随着项目的推进，中心将继续鼓励项目地区创建健康促进学校，指导开展针对青少年健康领域不同主题的倡导活动，为学生提供专家科普讲座和心理健康宣传材料，开展相应内容的培训，利用新媒体等传播渠道，帮助青少年正确面对心理问题，解决成长中的困惑。同时，融合健康宣教和家庭服务，动员个人、家庭、学校、社会和政府推动青少年健康与发展工作，提升青少年健康素养，助力健康中国行动。