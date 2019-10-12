沟通是加深彼此感情的催化剂。父母与孩子相处，也需要好好沟通，不要把自己变成唐僧，把孩子当成孙悟空，把与孩子的沟通变成强加给孩子的“紧箍咒”。那么，我们该如何做有智慧的父母呢？

多尊重少强迫。尊重是沟通成功的重要因素，大家都希望得到别人的尊重，孩子当然也不例外。一些父母喜欢用自己的方式与立场去强迫孩子和自己做相同的事情，忽略了孩子的想法，效果会适得其反。例如可以在孩子学习累了的时候，满足孩子的需要，给孩子找适合观看的节目，这样孩子觉得父母是尊重自己的。如果父母在强迫孩子离开电视机以后，自己却守着电视台的各种节目，会让孩子感到不公平，容易产生“以大欺小”的印象叠加，给以后的沟通添加障碍和困难。父母的以身作则、言传身教是有效沟通的前提。

多建议少命令。合理的建议能让孩子心情愉悦，父母要多用建议式的口吻要求孩子做事情，不要把主观的想法强加在孩子身上。例如与孩子商量穿啥颜色的衣裳，让孩子有选择权。我见过一些家长硬性规定孩子每天穿哪件衣裳，甚至把周一到周末都安排好，忽略了孩子的感受。孩子的思维发展特点决定了模仿是他们学习的绝佳方法，父母多建议少命令，更容易让孩子养成良好的习惯。如果都用命令的方式与孩子沟通，孩子往往会产生逆反心理。

多倾听少唠叨。倾听是一种艺术，也是一门学问，当孩子与你有不同的意见及看法时，做父母的往往会唠叨不停，试图以此方式说服孩子。成年人总认为自己的看法是正确的，如果孩子没有按照自己的想法做事，就是“不听话”。这样想是不对的，进行沟通之前首先要倾听和了解对方的意见与看法，再提出自己的意见，这样做，孩子对你的沟通方式产生好印象，更容易接受你所说的话，并拉近彼此的距离。如果家长很少倾听孩子的看法，总是采取唠叨的方式，久而久之，孩子必“受教”疲劳，把父母的话当耳边风，甚至顶撞父母。

多提醒少限制。对孩子过多限制不但不能阻止孩子继续犯错，还容易使孩子产生一种极端心理。父母应该从日常生活的小事来提醒和教育幼儿分辨是非，用提醒以及建议的方式进行沟通更加容易让孩子信赖。例如孩子厌食，要告知孩子不吃饭产生的不良后果，并且要引导孩子养成喜欢吃饭、不挑食的好习惯。“堵”不如“疏”，疏导才是正确的方法与行为。

沟通不是强迫，父母的“紧箍咒”念多了，难免有“失灵”的时候。做有智慧的父母，就要多与孩子沟通。善于沟通，笑口常开，春风化雨，润物无声。

（刘生文）