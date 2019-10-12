市场监管总局 ：北京本来生活自营店售豆腐皮铅含量超标

人民网北京10月12日电（董童）国家市场监督管理总局11日于官网发布《关于17批次食品不合格情况的通告》称，近期市场监管总局组织食品安全监督抽检粮食加工品、淀粉及淀粉制品、蜂产品、食用农产品、豆制品、蔬菜制品、水果制品、特殊膳食食品等8大类食品867批次样品，发现17批次样品不合格，检出生物毒素超标、微生物污染、农兽药残留、重金属污染、食品添加剂超限量使用、营养指标不达标等问题。

据市场监管总局提供的不合格产品信息显示，北京本来工坊科技有限公司（本来生活）自营店铺（经营者为北京本来工坊科技有限公司）在本来生活（网店）销售的、标称福建省三明市清流县嵩溪镇鑫牌豆腐皮厂生产的豆腐皮，经北京市食品安全监控和风险评估中心检验发现，其中铅（以Pb计）含量检验结果为2.65mg/kg，不符合食品安全国家标准规定的标准值≤0.5mg/kg。

对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成北京、内蒙古、辽宁、黑龙江、浙江、福建、山东、河南、湖南、广东、广西、西藏、新疆等省（区、市）市场监管部门立即组织开展处置工作，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。

抽检不合格食品具体情况通告如下：

生物毒素超标问题

天猫新良食品旗舰店（经营者为河南省新乡市良润麦业科技实业有限公司）在天猫（网店）销售的、标称河南省新乡市新良粮油加工有限责任公司生产的黑全麦粉，经哈尔滨市产品质量监督检验院检验发现，其中赭曲霉毒素A不符合食品安全国家标准规定。新乡市新良粮油加工有限责任公司对检验结果提出异议，并申请复检；经谱尼测试集团股份有限公司复检后，维持初检结论。

微生物污染问题

淘宝网真实惠特产店（经营者为广西壮族自治区梧州市长洲区连鑫商行）在淘宝网（网店）销售的、标称广西梧州三角食品有限公司龙圩分公司生产的食用生粉，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省食品药品检验研究院。

农兽药残留问题

黑龙江省哈尔滨润富商业有限公司销售的、标称山东华康蜂业有限公司生产的枇杷蜂蜜、蜂蜜和嗡嗡乐蜂蜜，诺氟沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为哈尔滨市产品质量监督检验院。

西藏自治区林芝市巴宜区八一镇金穗元冷冻食品批发零售部销售的活花甲，呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

辽宁华润万家生活超市有限公司联合路分公司销售的、来自天津市宽达水产食品有限公司的冰鲜海鲈鱼，经北京市食品安全监控和风险评估中心检验发现，其中呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。辽宁华润万家生活超市有限公司联合路分公司对检验结果提出异议，并申请复检；经大连市食品检验所复检后，维持初检结论。

西藏自治区拉萨市堆龙德盛普惠农业科技发展有限公司销售的公鸡，金刚烷胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

西藏自治区拉萨市堆龙德庆区蔬菜批发市场一区505号摊位销售的细豇豆，氟虫腈不符合食品安全国家标准规定。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

清源禾宝（北京）农业科技发展有限公司销售的、来自北京新发地农产品股份有限公司（蔬菜交易区）的杭椒，经沈阳市市场监管事务服务与行政执法中心检验发现，其中氟虫腈不符合食品安全国家标准规定。清源禾宝（北京）农业科技发展有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经中国检验检疫科学研究院综合检测中心复检后，维持初检结论。

西藏自治区拉萨市堆龙德庆区蔬菜批发一区摊位475号销售的龙椒，克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

新疆好家乡超市有限公司乌鲁木齐幸福店销售的豇豆，克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为成都市食品药品检验研究院。

内蒙古自治区通辽市科尔沁区丰盛物流园冬梅蔬菜水果批发部销售的豇豆，氧乐果不符合食品安全国家标准规定。检验机构为北京市产品质量监督检验院。

重金属污染问题

北京本来工坊科技有限公司（本来生活）自营店铺（经营者为北京本来工坊科技有限公司）在本来生活（网店）销售的、标称福建省三明市清流县嵩溪镇鑫牌豆腐皮厂生产的豆腐皮，经北京市食品安全监控和风险评估中心检验发现，其中铅（以Pb计）不符合食品安全国家标准规定。北京本来工坊科技有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心复检后，维持初检结论。

天猫钱江旗舰店（经营者为浙江省杭州萧山钱江蔬菜食品有限公司）在天猫（网店）销售的、标称浙江省杭州萧山钱江蔬菜食品有限公司生产的蒸肉霉干菜，经深圳市计量质量检测研究院检验发现，其中铅（以Pb计）不符合产品执行标准规定。杭州萧山钱江蔬菜食品有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经浙江方圆检测集团股份有限公司复检后，维持初检结论。

食品添加剂超限量使用问题

淘宝网山东特产零食店（经营者为山东省日照市五莲县亿星来电子商务有限公司）在淘宝网（网店）销售的、标称山东省日照市莒县众浩食品有限公司生产的糖姜片（蜜饯），二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

营养指标不达标问题

广东省深圳华润万佳超级市场有限公司深圳万象天地分店销售的、标称湖南省长沙楚成食品贸易有限公司进口的、臺灣三風食品工業股份有限公司制造的宝贝滋养山药面（原产地：中国台湾），经深圳海关食品检验检疫技术中心检验发现，其中钠检出值低于产品包装标签明示值的80%。湖南省长沙楚成食品贸易有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经湖南省产商品质量监督检验研究院复检后，维持初检结论。