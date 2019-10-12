秋天像一幅迷人的画卷，各种野花竞相开放，黄艳艳的山菊花、白生生的栀子花、淡紫色的荆条花、紫红色的晚饭花；各类野果姹紫嫣红，红艳的枸杞子、紫黑的龙葵果、嫣红的野山枣、紫红的构树果、土黄色的君迁子（野柿子）……周末或节假日，携了家人到田野山间郊游，徜徉于山花烂漫、野果飘香之中，既可锻炼体魄，放松身心，又可寄寓闲情逸致，陶冶性情；还可做个有心人，提升生活乐趣，动手采集、制作野花茶野果茶，品一品自己炮制的新茶，在一饱口福的同时，还能养生保健，益寿延年，可谓“一举多得”，其乐融融也。

枸杞茶 春天采撷枸杞的绿芽绿茎，可炒制枸杞芽茶，清香微苦的风味令人迷恋，健脾益气、护肝补肾等功效让人喜爱。深秋时节，枸杞一丛丛枝条上的叶子落尽了，只剩下串串鲜艳艳、晶亮亮的红果儿。这些野生枸杞果虽没有培植出来的枸杞果个儿大、品相好，可它们田野坡岭里生长，不经化肥农药污染，味儿纯正厚实。秋游时寻寻觅觅采集回来，冲洗干净，晾晒干爽，可趁鲜冲饮，也可晒制果干泡茶。枸杞果中医称“枸杞子”，性味甘平，具有养肝、滋肾、润肺等功效，常饮食可补肝肾真阴不足、解劳乏内热之苦，并能降糖、抗脂肪肝，提高人体免疫力。

野菊茶 野菊花又名山菊花、路边黄、九月菊等，地边、坡岭、山间都有它们的足迹，从初秋可一直开到深秋、初冬，一丛丛、一簇簇，黄艳艳一片，微风拂来，香气扑鼻，沁人心脾。秋游时，随手采集一些，晒干或熏蒸可入茶，色泽金黄醒目，口味馨香微苦。野菊花入药，性味苦、辛、凉，具有清热解毒、疏风散热、散瘀明目、降血压等功效，常饮野菊茶可预防风寒感冒、降低治疗高血压，对肝炎、痢疾、痈疖疗疮等也有明显效果。此外，还可用野菊干花填充枕头，经常使用有健脑明目、预防失眠的作用。

荆花茶 荆条别名荆柴、荆棵子，属落叶灌木或小乔木，常生于山间、石缝、地堰，枝条用于薪柴或编筐，也可做树桩盆景。花期较长，从夏初一直开到深秋，淡白或淡紫色，给人一股清雅之气，其花富含精油，且芳香四溢，沁人心脾，是优良的蜜源。荆条花也可采撷晒干泡茶，冲饮前可放入少许荆花蜜，饮之香甜清爽，回味悠长，别具特色。荆条花叶具有清凉镇静作用，秋冬之交饮荆花茶，可预防流感、痢疾，还可止咳化痰、清咽利嗓。

构果茶 构树别名楮桃，为落叶乔木，其适应性、抗逆性很强，地边、沟坡、渠堰甚而墙缝、石缝中都能觅寻到，掐断它的枝叶，能冒出白生生的汁液。构树果子到了深秋成熟，一枚枚圆圆的果球上密匝匝长有绒绒的果肉，红艳艳的在枝叶间飘摇，诱引得鸟儿纷纷飞来啄食。构树果清甜甜的，中医称为楮实子、构树子，具有补肾、强筋骨、明目、利尿等功效，常用于疗治腰膝酸软、肾虚目昏、阳痿早泄、水肿等症。采集来晒干做茶，可与桑葚干同泡饮，其效更优，其味更佳，酸甜可口，清香怡人。

山枣茶 山枣又名小酸枣、山枣、棘、葛针棵子，为灌木或小乔木，山间地头常能看到它们乱蓬蓬、直愣愣的身影，这些乱枝尖刺动辄扯破路人衣襟，扎伤人手脚，农人对它深恶痛绝。深秋时节，山枣树结出一串串红艳艳的枣子，果肉稀少，圆而硬的果核占了多半，味儿酸不溜秋的。甭看这些没多少人理会的野山枣却是好东西，其营养价值和药用价值都很高，中医典籍《神农本草经》很早就有记载，说它可“安五脏，轻身延年”，具有养肝、宁心安神、敛汗的作用，医学上常用它来治疗神经衰弱、心烦失眠、多梦、盗汗、易惊等症。到山上郊游时，戴上手套，采集一袋两袋回来，洗净晾干，可煮茶可泡茶，茶色嫣红暖心，看着让人舒惬，若嫌味道太酸，可加点枣花蜜饮用，其风味独特，比其他果茶更令人品之不尽。