别纠结了，“秋冻”时节就给娃这样穿 

又到了乱穿衣的季节，昨天还是短袖，今天就套上了外衫。早晚冻得瑟瑟发抖，中午热得冒汗。这种天气大人还好，小宝宝穿脱不当就容易生病。虽说“春捂秋冻”，又担心把宝宝冻出什么病来。

这个季节要怎么给宝宝穿衣服呢？今天我们就来说叨说叨吧。

怎么穿 交由宝宝来决定

杜绝“有一种冷，叫你妈觉得你冷”！我们小时候就会被家长们吆喝着，穿了一层又一层。轮到自己有宝宝了，不知不觉这个习惯竟也延续了下来。常常在大街上看到大人还是穿着短袖，宝宝却早早穿上了秋装。家长担心孩子被冻到，容易生病，反正多穿一件衣服也没什么，穿总比不穿强。

到底穿多少呢？

1岁以内的宝宝，比爸爸妈妈多穿一件；

1岁以上的宝宝，跟爸爸妈妈穿一样；

3岁以上的，询问宝宝的意愿添减衣物，如果宝宝不冷，家长也不应强迫，等冷的时候再给宝宝添加就好了。

穿衣过多，有时比穿少危害更大

医学上有“捂热综合征”一词，顾名思义，穿得或者盖得过多，导致热量没有办法散出的一系列症状。宝宝被裹在厚厚的衣服里，产生的热量散不出去，衣服里的温度会越来越高，很容易出现高热、脱水、缺氧、抽搐昏迷，甚至呼吸衰竭等症状。

既然不能穿太多，说明祖辈流传下来的“秋冻”是可取的吗？万一冻出病来怎么办？有同样烦恼的爸爸妈妈可以学习一下洋葱穿衣法。

没看错，就是那个辣眼睛的洋葱。这也是让爸爸妈妈们注意，在给宝宝添减衣物的时候，要一层一层的来。

最里层，穿透气排汗的贴身衣物；

中层，穿保暖效果好的衣物，比如毛衣、针织衫等；

最外层，可穿防水、防风的外套。

衣服这样一层一层地穿着，可以让衣服之间的空气更好地流通。不论热了还是冷了，穿脱衣服也方便。

请收下 秋季的“穿衣法则”

初秋 温度还是稍高，多在24℃~27℃，在给宝宝穿衣服的时候，可以换成长袖、长裤子即可，不一定要穿外套。

中秋 这个时节温度就稍微低一些了，可以给宝宝加上薄外套或者背心。

深秋 气温继续下降，宝宝身上的衣物可以增加到毛衣或者薄款羽绒服。

特别提醒家长们注意，不要给宝宝买带有绳子或带子的衣服，尤其是在脖子周围，这样容易缠到某个地方引起窒息。此外，拉链衣服相对扣子衣服会更加安全。小宝宝爱抠这些有洞洞或者比较小的物品，即使看起来结实，宝宝抠几天可能就掉了，而且容易误食。

如何判断宝宝冷热？摸后脖颈！

穿衣法则知道了，怎么判断穿的是不是合适呢？摸后脖颈！

是的，不是我们通常认为的摸手脚。有些老人或者没有经验的爸爸妈妈，感觉宝宝的手脚凉就认为宝宝冷。这种做法是错误的，因为宝宝的末梢循环差，所以手脚容易冰凉。

如果后脖颈摸起来温热，说明衣服穿得很合适；

后脖颈发凉，说明衣服穿少了；

后颈出汗了，说明穿得过多。

别摸露在外面的后颈，要摸被衣服覆盖的地方。

链接：

不同衣服增加的温暖值

送你一份每件衣服增加的温暖值，妈妈们可以参考一下：

厚羽绒服，+9℃

薄羽绒服，+6℃

弹力棉背心，+5℃

厚羊毛衫，+4℃

棉背心，+4℃

抓绒衣服，+3℃

厚棉毛衫，+2℃

薄棉毛衫，+1℃

24℃~26℃是穿衣比较舒服的温度。比如说，在20℃的时候，只需要增加一个厚羊毛衫或者棉背心就可以了。

文/鲍秀兰（北京协和医院）