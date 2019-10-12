卫健委：推动建设老年健康服务体系

昨天上午，国家卫生健康委员会召开专题新闻发布会，介绍“敬老月”活动以及老龄工作的有关情况。

目前全国有近4000家医养结合机构

国家卫生健康委老龄健康司司长王海东说，全国老龄办职能调整到国家卫生健康委以来，全国老龄办认真组织协调、督促落实应对人口老龄化各项政策措施。同时，围绕卫生健康委职责，积极组织实施“老年健康促进行动”，面向老年人普及膳食营养、体育锻炼、定期体检、健康管理、心理健康以及合理用药等知识。指导各地落实国家基本公共卫生服务老年人健康管理项目，免费为65岁以上老年人进行健康体检、健康指导和慢病综合干预。

此外，还大力发展医养结合，出台一系列政策措施，加快发展医养签约服务，鼓励多种形式举办医养结合机构（指兼具医疗卫生资质和养老服务能力的医疗机构或养老机构）。截至目前，全国共有近4000家医养结合机构，医疗机构与养老机构建立签约合作关系的有25000多对。全国养老院以不同形式提供医疗服务的比例达90%以上。

10年来“敬老月”活动走访慰问老年人近1亿人次

中国老龄协会副会长吴玉韶介绍说，全国老龄委从2010年起，每年在“重阳节”当月开展为期一个月的“敬老月”活动，活动每年设立不同的主题。今年是“敬老月”活动开展10周年，今年“敬老月”活动主题确定为“孝老爱亲，向上向善”。

据不完全统计，10年来“敬老月”活动共走访慰问贫困、空巢、高龄、失能等老年人将近1亿人次，发放慰问金和各类物品价值折合114亿多元，组织开展各类为老志愿服务行动超过1.6亿人次，惠及8000多万人次老年人。

推动各级医疗卫生机构开展适老化改造

王海东表示，下一步国家卫生健康委将围绕建立完善老年健康服务体系，增加老年健康服务供给，提高老年健康服务水平开展多项工作，包括尽快出台印发和贯彻落实《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》，以推动建立包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护和安宁疗护这六个环节覆盖城乡、综合连续的老年健康服务体系。

王海东说，要继续开展老年健康促进行动，实现健康老龄化；开展老年友善医疗机构的创建活动，推动各级医疗卫生机构开展适老化改造，开展老年友善服务，增加老年人就医便利程度；推动各地开展阿尔茨海默病的预防防治宣传活动；开展失能老年人的健康评估和健康服务的试点工作，努力探索建立失能老年人长期照护的服务体系和长期照护制度。

文/本报记者 蒋若静