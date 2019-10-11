广东给贫困村配AI医生

近日，广东省召开健康扶贫AI医生进乡村项目上线发布会，宣布广东2277个省定贫困村已全部配备智能健康监测设备包，并全部对接省级远程医疗平台，实现贫困村远程医疗全覆盖。

广东省医疗卫生资源分布不平衡、基层医疗服务能力不足。尤其是村卫生室，村医业务水平普遍偏低，存在“看不准、不敢看”的问题。贫困村这一问题更加突出。为打破这一困局，广东大力发展“互联网+远程医疗”。《广东省健康扶贫三年行动计划（2018-2020年）》明确提出，为贫困村卫生室配备智能健康监测设备包，为群众提供远程门诊、远程会诊、远程教育和健康管理等服务。为此，广东省投入2732万元财政资金，按每个村1.2万元的标准为全省2277个贫困村配备智能健康监测设备包，解决村卫生室检查设备不足的问题，帮助村医提高诊疗效率；以设备包为载体，引入人工智能医生助手，与省级远程医疗平台对接，帮助村医提升服务能力。

据介绍，智能健康监测设备包括8种仪器，分别是电子血压计、血常规检测仪（血氧仪和血糖仪）、红外额温体温计、手持胎心监测仪、12导联心电检测仪、尿常规测试仪、健康管理平板套装和身份证读卡器。利用智能健康监测设备包，村医可以方便快捷地采集患者信息、管理患者健康信息、提高诊疗效率。

“村医工作站”App可以开电子医嘱、电子处方，实现村民健康信息的无纸化管理。村医可以“一键链接”广东省远程医疗平台，由上级医院专家给出检查检验分析报告，指导制订治疗方案。此外，“村医工作站”嵌入了相当于三甲综合医院主治医师水平的人工智能医生助手，AI智能问诊能够帮助村医进行诊断，给出最优诊疗方案。

第一批拿到设备包的惠州市惠东县多祝镇八维村村医张戈山告诉记者，以前缺乏设备，只能让村民去卫生院或者县医院，今后在村里就可以做检查了。肇庆市德庆县回龙镇回龙村村医欧锐洪说，自己给村民看病老是怕“搞错”，以后遇到有些病不知道怎么回事，就可以上网问省里和县里的医疗专家，心里踏实多了。

广东省卫生健康委主任段宇飞表示，为2277个贫困村配置智能健康监测设备包是提升粤东西北地区基层医疗服务能力、推进健康精准扶贫的重要举措。下一步，要逐步将远程医疗和AI医生推广到其他村卫生室，运用大数据技术分析贫困人口健康信息，优化完善全省健康扶贫政策，助力贫困人口早日脱贫。