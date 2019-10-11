国庆长假七天后，广大上班族都恢复正常上班。山东省济宁市中医院肾病、脾胃病科主任医师王祥生介绍，长假期间，很多人会有熬夜、暴饮暴食等情况发生，导致睡眠规律、饮食规律被打乱，从而出现一些胃肠道症状、睡眠紊乱、精神焦虑等节后综合征症状。如何科学调整，王祥生提出以下几点建议。

调整作息 起居有序

国庆放假期间，探亲访友、频繁出游、聚会娱乐等导致上班族规律的生物钟严重打乱，引起人过度疲劳或过度放松。恢复上班后，加上假日堆积的工作，坐在办公桌前，很多人都提不起精神，头昏脑涨，感觉很疲倦，心情烦躁。怎样消除疲劳感呢？

王祥生称，最好的方法就是调整作息、早睡早起，养成规律的生物钟，晚上11点之前要上床睡觉，中午适当午休，做到起居有序，保证足够的睡眠时间。如果晚上难以入睡，可洗热水澡、热水泡脚有助于睡眠；睡前喝一杯热牛奶，听一段舒缓的音乐，可宁心静志有利入眠；晚饭后散步、睡前轻按头部缓解不适。上班前可洗个热水澡，能消除体表代谢的排泄物，使毛细血管扩张，有效消除疲劳。

饮食清淡 调整肠胃

节日期间难免会跟朋友聚会，进食过多的脂肪和蛋白质，肠胃一时承受不了“重压”就会出现便秘或腹泻等胃肠道不适。王祥生提醒，节后要注意调整饮食结构，定时饮食、多喝茶、多吃水果、多吃新鲜绿叶蔬菜等“清火”食品，还可适当吃一些消积食品，如山楂片，加快胃肠道新陈代谢，减轻肥甘厚腻带来的胃肠道负担。

在调理肠胃方面可按摩穴位、摩腹保健。每天用拇指按揉中脘穴、梁门穴和足三里穴各3分钟。摩腹5分钟，摩腹时取仰卧位，双膝屈曲，将手掌叠放于上腹部并施加一定压力，以肚脐为中心做环形揉动，动作要缓慢、均匀，以腹内有热感、舒适为宜。摩腹与按揉穴位合用有助于快速消除胃部症状，缓解胃脘不适。

适度运动 缓解压力

节后提不起精神、没有胃口怎么办？对于久坐不动的上班族而言，适度的运动不仅有助于缓解疲劳感和紧张情绪，还能获得更多新的活力。因此不妨在有条件的情况下，下班后做喜欢的运动如慢跑、游泳、跳舞、打羽毛球等，让人精神愉快，增强免疫力，使体力得到恢复，促进代谢等，但是运动后要注意休息，运动时间不要离睡眠太近。

情绪乐观 积极面对

除了注意睡眠、饮食、运动等身体方面的调节，心理上的调适也很重要。节后短时间内不宜安排强度过大的工作，应循序渐进，先把必要的工作做完，不要给自己太大压力。与此同时，可以做一些心理暗示，告诉自己假期已经结束，静心思考一下未来的工作安排，把心态调整到正常的工作状态。白天工作时可以喝点茶、咖啡提神，也可以在工作间隙进行慢而深的呼吸，吐故纳新，舒缓身心。

药膳按摩 增强体质

长假期间，不少人饮食不节、睡眠紊乱或者旅途劳累而出现胃肠道症状及腰腿酸痛、疲乏等体力不支现象。王祥生建议可使用以下3款药膳来帮助胃肠功能恢复正常。

鸡内金白萝卜粥：鸡内金10克，白萝卜50克，粳米100克。做法：将鸡内金用小火炒至黄褐色，研成细末备用。再将粳米入锅煮粥，待米烂时兑入鸡内金粉，再煮10分钟即成。鸡内金性平味甘，能消积滞、健脾胃；白萝卜能消积化食，两者同用，对饮食积滞很有效。

山楂麦芽饮：生山楂25克，炒麦芽15克。将生山楂与炒麦芽用沸水冲泡，代茶饮用，具有健胃消食、化积导滞的功效，适用于食积不消、脘腹胀痛、脾虚食少者饮用。

红莲子红枣炖雪蛤：红枣（去核）10个，雪蛤40克，冰糖适量，红莲子40克，高丽参10克，加水炖服，可增强抵抗力、强体质，对于舟车劳顿后引起的体力透支、疲惫等现象有较好地缓解作用。

除此之外，穴位按摩可起疏通经络、活血止痛、增强体质等作用。按摩太阳穴、风池穴可以清脑明目、缓解头部不适；按摩涌泉穴可调整身心机能、增加体力与活力的效果；按摩、拍打足三里穴可起到缓解肌肉酸痛、强体质的作用。