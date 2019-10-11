山西读者刘女士问：我最近查出有胃溃疡，朋友告诉我喝牛奶有助保护胃黏膜，但我看网上有人说胃溃疡不能喝牛奶。想问问专家，到底哪种说法对？

北京友谊医院营养科营养师石正莉答：胃溃疡是一种十分常见的消化系统疾病，起因是胃黏膜层的正常防御和修复机制受到削弱，进一步被胃酸侵蚀，由此形成溃烂性黏膜损伤。

胃溃疡患者需要限制会诱导胃酸分泌的食物，避免胃黏膜受到腐蚀。牛奶刚进胃时，能短暂地中和胃酸，起到缓解不适的作用。但过不了多久，它就能反过来促进胃酸分泌，因此，喝牛奶可能会加剧胃溃疡的症状。所以，胃溃疡发作期和治疗期尽量别喝牛奶，或者小嘬一口解解馋，不建议单次大量饮用牛奶。胃溃疡的情况得以控制后，还是可以喝牛奶的，每天250~300克，可以选择在加餐时分2次左右饮用。

除了牛奶，有强大促胃酸分泌作用的食物还有辣椒、黑胡椒、浓咖啡和浓茶等。所以这类食物也需要根据实际情况加以限制和避免。此外，保持健康的饮食和生活模式非常重要。首先，酒精能进一步损害胃黏膜的完整性，让胃溃疡的情况恶化，所以有饮酒习惯的患者需要严格限制饮酒量，最好能戒酒；第二，烟民需要戒烟，可以避免包括胃溃疡在内的许多疾病风险；第三，保持天然、新鲜、多样化的均衡膳食模式，做到多果蔬、适量粗粮、少油（尽可能多地选择富含不饱和脂肪酸的油脂类食物），以及少盐；第四，保持少食多餐的饮食模式；第五，管理好自己的心情，保证每天睡眠充足；第六，餐后避免平卧，睡前3小时不要进食。▲