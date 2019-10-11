长假独自过的吗 有没有错过“一人红利”

炎热难耐，在麦当劳甜品站点了一份挚爱的麦旋风，柜台那边的阿姨迟迟没有下单，反复质疑“只要一份吗”；国庆节电影扎堆上线，和朋友提到准备一个人去看，对方一脸惊讶：“一人去看这么燃的电影，你怕不是个傻子吧？”在家里待久了，偶尔想去外面“开荤”，打开大众点评，一眼望去优惠的都是双人餐，自己去吃火锅，加小料的时候桌子却被服务员清空……

长假生活本该丰富多彩，但似乎不少人被单身限制了想象力，觉得很多事情不适合一个人做。可是，亲爱的朋友，你可知道这正是挖掘“一人红利”的大好时机——

一个人来到甜品站，光明正大地点份第二个半价的甜筒，既可以“左拥右抱，天下我有”，又可以“一个倒扣，金蝉脱壳”，让两份冰淇淋完美融合，享受奢华版至尊美味；一个人看电影，想什么时候去就什么时候去，该哭哭，该笑笑，毫无顾忌地融入剧情；想出门就出门，想宅在家看剧，就看它个天昏地暗……

一个人制订计划，撇去了多人活动中的各方妥协，完全根据自己的想法，自由自在地安排行程，让自己开心。假期则是充分享受这种“一人红利”的最佳时机之一，有大把时光供你安置，大堆活动等你出场。

平日工作学习甚是耗费精力，好不容易等到放假，一人宅在家里，可以毫无顾虑地切换频道，从高速运转的都市生活中抽离，瘫在家里“让大脑放个空”，进行一场和自己的对话。

品味一份慢节奏的悠闲，或许可以从一顿精致的晚餐开始。程序员小路平时工作繁忙，回到家已经没什么精力开伙。但是每遇假期，哪怕只有一个人，也会制定一份菜谱，抽出一天的时间烹制大餐。“这时候，所有的注意力都放在菜上，和平时绞尽脑汁debug比起来就像是度假一般，很放松，让人恢复元气。”

读书、画画、练字、学乐器也是“一人生活”人士的高票选择。自称“单身喵、金融汪”的小鹿对这四项活动雨露均沾。平时每个月会读五本左右的书；在《秘密花园》带火了涂色以后，自己买齐了彩铅色卡画板等工具，跟着教材入门了彩铅画，作品效果和教材所差无几；偶尔得闲会描摹《心经》，感受一份静心；小鹿从小喜欢音乐，但是儿时没有机会学习，她工作以后报了成人钢琴课程，学会了最基本的弹奏。

精彩纷呈的大千世界，两个人、一群人去感受，当然开心热闹，但如果假期中，突然有机会一个人去体会，也别有情趣。所谓独处之中，世界更大。一个人过节并不仅仅意味着孤独寂寞。

暖暖平时就喜欢一个逛街，假期则是她出没于各大商场的活跃期：“不论单身还是非单身，我都享受自己逛街的自由，看到什么就走进店里去试，不喜欢就转身离开，十分自由轻松，不用顾虑男朋友会无聊，女朋友的兴趣点在哪里。”

有时候，一个人度假，也意味着我们有更多的自由和机会接触世界，融入不同的人群。

自从独自去过台湾以后，杰航就成为一个背包客，每到假期就到处飞。她在途中遇到过很多有趣的小伙伴。暑假在吐鲁番游玩的时候，收获了十来个来自世界各地的“驴友”，有来自比利时的女生，来自日本的家庭主妇，还有搭车旅行的新加坡夫妇……“短短几天，我们已交换了不同世界的故事。”

来京独自打拼的安娜，自称是个“狂野的北漂”。刚到北京的那几年，每逢节假日，爱好户外的她就会背上登山包，在城市周边的山上徒步，而每次出行，往往都会碰到同路人，大家三言两语就能聊起来，几次相遇之后，发展成了互相“约山”的朋友，再徒步旅行，就会一路同行了。

独居，见证了自己的生活，每个人最终是自己生活的掌控者。下一个长假，如果你一个人呆着，不如趁这大好时光，好好和自己、和世界相处，尽情享受一人红利。如小鹿在知乎回答中所说：“我想做个独处也能活得有趣的人，多年后我老了，也要做个有意思的老太太。”