谈个小恋爱，捉弄为何这么甜

今年夏天，《擅长捉弄人的高木同学》这部甜甜的日本动漫成了某网站大热，它已经出到了第二季。可爱又成绩好的初中女生高木，日常最爱捉弄对桌的男生西片，天天拉着他一起放学回家，喜欢说“喜欢你”，然后看他脸红的窘迫模样，但其实，高木说的一字一句都是真心。

她让他学骑车带人，好带上自己，还说“上次坐男孩子的后座稳得很”，惹得他一阵乱想，然后告诉“上次是坐爸爸的车”。

她跟他比握力，在他要发力的时候说“把握力器想象成我的手吧”，导致他紧张走神，最后只轻轻一握。

她在他面前毫不胆怯，敢凑到离他很近，说“赢了我就把初吻给你”，在听到他说“我想跟你一起回家”时，会激动得脸红。

弹幕和评论都被这样的甜蜜攻陷：“快多发点糖吧！”“西片快反攻，什么时候原地结婚！”这哪里是“擅长捉弄”，这是“擅长撩”啊！

为什么“捉弄”里都带着甜味呢

其实，我们往往也经历或目睹过这样的“捉弄”。小时候，如果一个男生对某个女生“有意思”，他才不会直接说出来，而是会常常捉弄她，揪她小辫，藏起她的橡皮。而在长大后，常常互怼互损、把生活过成段子的情侣，也比每天在朋友圈“海誓山盟”更让人喜闻乐见，人们更乐意看他们“撒狗粮”。

社会心理学家早就关注了捉弄（teasing）在人际关系中的作用。在亲密关系中，捉弄是很亲社会倾向的，捉弄者表情亲昵甚至享受，事后还有明显表达“别当真”的话或动作；被捉弄者即使当场显得受挫，事后也是开心的，这是一种互惠式的玩笑。

捉弄甚至被认为是“社交疫苗”，虽然被捉弄的当时，会感到一丝受挫或尴尬，但事后两人却能建立起更深度的信任和爱。

女逗男，格外甜

尽管男生和女生都可能在恋爱时捉弄对方，但一般来说，女生更多的是那个被捉弄的对象。男生仗着身高，把女生的东西举得让她够不着；一只手抵着女生的脑门儿让她打不到自己；趁女生不注意一把抱起；或者“霸道总裁”范儿的壁咚，都能让旁人大呼“好甜”。

而高木同学的出现让大家发现，当女生更“攻”、喜欢捉弄男生的时候，两个人的关系竟然显得更甜了！

这是一种打破了性别刻板印象的、双性化的可爱。我们生活中往往觉得，好斗（和好逗）、勇敢、坚定自信等是男孩的特质，更期望男孩子们表现出这些特点，女生给人的刻板印象则是温柔可爱。心理学家就做过这样的统计，把人们更期望男性表现出的特质归类为“男性化特质”，反之则是“女性化特质”，如果没有明显的偏好就是“中性特质”。

把这些都列出来之后，人们就可以对着列表来给自己打分了，选出自己觉得自己拥有的特质。根据拥有不同类别特质的多少，就能算出一个人的男性化程度和女性化程度了。

心理学家随后发现，如果一个人既体现出比较高的男性化特质，又体现出比较高的女性化特质，那这样的人一般会更受欢迎。

在现实生活中，“可甜可盐”的少年，“又美又飒”的小姐姐往往能收获大批男女粉丝，高木同学也正是以既自信又可爱的双性化特征俘获了观众们的心。

“甜”的本质是你情我愿

擅长捉弄人的高木同学很受欢迎，但这并不意味着我们在生活中也可以像她捉弄西片同学一样，捉弄其他人。即便两人最后越走越近，也不意味着我们用揪小辫、放毛毛虫的方法就能讨好喜欢的姑娘。

调查研究表明，捉弄者和被捉弄者在理解“捉弄”这一行为背后的意图上存在分歧。捉弄者往往出于善意，比如，表达爱意或逗乐他人，但受到捉弄的人却可能会觉得自己被讨厌了。西片同学也常常在生活中怀疑自己，想要摆脱高木同学的捉弄。

儿童青少年对捉弄的理解还不够成熟，如果不是你情我愿的嬉闹，捉弄很容易引起不适，甚至引起对方的敌意，处理不当还可能会发展成身体冲突、校园霸凌。

如果你也想成为擅长捉弄人的高木同学，请你记住前文的一句话：捉弄是一种互惠式的玩笑。只有两方都能从中笑得出来的，才算玩笑。