别轻易说“相信你一定会好起来”

小Y是高三年级的一名女生，因为最近情绪特别低落，而来到咨询室。

小Y说最近一段时间感觉过得很不真实，进入不了学习状态，晚上睡不好，白天提不起精神。明知道高三学业繁重，应该认真投入，但无论怎样逼自己振作起来，都无济于事。上课听到老师说话，眼睛也看着老师，但什么都听不明白，进不到脑子里去。她尝试着做些自己之前特别喜欢的事情调整一下状态，但发现即便是之前觉得快乐的事，现在也都没兴趣做了。

小Y还告诉我，她曾想把自己的感受告诉父母和班主任老师，他们也对她表达过关心和鼓励。爸爸工作忙，平时对小Y的情况过问得不多。小Y状态不好，爸爸想办法抽出时间来跟她聊天，给她讲很多道理，鼓励她：“我相信你一定会好起来。”她心里是感激爸爸的付出和陪伴，但听爸爸讲道理，开始还能觉得认同，有启发，可是20分钟后就听不进去了，甚至会感到有点儿不耐烦。

妈妈在教育行业工作，是个领导。妈妈自认为在教育方面很有方法，在女儿成长的过程中，自己引导得非常到位，特别擅于鼓励女儿。当小Y跟妈妈说自己身心难受时，妈妈安慰说：“没关系，现在高三压力大，妈妈当年也经历过，别太着急，慢慢来。”然后，这位当年的学霸妈妈就blablabla传授给女儿很多学习经验和方法，鼓励她“相信你一定会好起来”。小Y能感受到妈妈的一片苦心，耐着性子听妈妈讲，但心里依然很着急，因为妈妈说的那些方法自己都知道，可现在就是使不上劲儿，根本用不上那些方法。

班主任老师了解到小Y的情况，也找她谈话。班主任说：“你这样的情况，我以前也有学生遇到过，就是高三压力大，不适应，咬牙坚持一下就好了。”同样也表示“相信你一定会好起来”！当小Y提出想去看心理医生时，班主任一口否决：“没那么严重！根本没必要。别想太多，专心应付学习就行了。”于是，小Y就更加觉得自己太矫情了。

但在这个过程中，小Y一直在寻求心理帮助，先后找过两位心理咨询师，但感觉作用并不大。父母也提出另一种方案，跟学校请假，带小Y旅游散散心，小Y也很动心，但也很犹豫，不知道该不该去。

听完小Y的叙述，我反馈了我的感受：“小Y，听你说这些，我感觉到了这段时间你特别不容易。同时，我也看到了你为了让自己好起来，做出了各种尝试，你在这么难过的情况下，一直都没有放弃努力，这一点真的很了不起！”小Y听我这么说，腼腆地笑了，随即又说：“可是这些努力都似乎没什么用啊！”

我说：“应该说，你觉得这些努力都没什么用。”小Y似懂非懂，但还是点了点头表示认可。我接着说：“当听你说到爸爸妈妈和班主任老师都说‘相信你一定会好起来’，我心里有种不舒服的感觉，甚至会觉得这种‘相信’有些残忍。因为这样的‘相信’意味着他们不愿意看到你脆弱和无助的一面，所以，你需要‘装’成他们想看到的样子，但这样会消耗更多的心理能量，让你感觉很累。”

听到这里，小Y的眼泪掉了下来，她哽咽着说：“的确是这样的。”我一边给她递纸巾，一边告诉小Y，我能体会她想要快快好起来的心情，但实际上，现在她的身心能量都处于是比较低的水平，所以不要责怪自己不努力好起来，更不要为难自己，逼着自己强打精神佯装坚强。这样的时候，求助心理医生和心理咨询师是特别明智的选择。

等小Y的情绪平复下来，我们又讨论了旅游计划是否适合她。小Y说：“我想出去玩，但又感觉玩了也不一定开心。跟爸爸妈妈一起出去，他们肯定也得费一番周折，请假安排。万一我回来依然没好，觉得特别对不起他们。”

我回应她：“是不是可以理解为，你其实感觉到爸妈对于带你出去玩是有条件的，也就是说，他们希望出去玩了你就能好，但你又不能保证自己一定能好，是这样的吗？”小Y点点头：“对，就是这样。”

从咨询可以看出，小Y已经是明显的抑郁状态。所以我建议她到医院的心理门诊进行诊断，如果有必要，遵医嘱服药治疗并辅助心理咨询。

小Y从重要的社会支持系统中得到的都是看似善意的鼓励：“相信你一定会好起来。”但这样的“相信”传递给她的信息是：你内心的脆弱和无助是我们不愿意接纳的。听到这样的话，小Y虽然能够感受到别人的期待，也理解对方的好意，但心里的感受却是不太舒服的。只有让她感觉到，自己这样“不堪”是可以被充分地看到，并且被无条件接纳，这样的自己依然是值得被爱的和被信任的，她才能真正感到被支持，也才能找到自己内心的力量，变得真正勇敢和坚强。

咨询结束的时候，小Y说今天的咨询对她帮助很大，并表达了感谢。我们商定，如果她即将会见的咨询师跟她足够匹配，能够很好地支持到她，就继续接受一段时间咨询；如果有什么需要，可以随时再来找我。