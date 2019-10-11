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石斛猴头菇炖鹌鹑健脾养津

广东省名中医、广东省中医院副院长  杨志敏

2019年10月11日08:09 来源：人民网-生命时报

　　告别酷热的天气，人体阴液消耗不少，很多人仍旧觉得虚热缠身、五心烦热、口燥咽干、晚上不得安眠。一份石斛猴头菇炖鹌鹑或许能帮忙缓解这种不适。

　　具体做法：取猴头菇15克、淮山药15克、石斛15克、鹌鹑1只、生姜3片、食盐适量（1人份）。鹌鹑去内脏，焯水，洗净浮沫；猴头菇用清水泡发后，挤干备用。把所有食材放入汤锅中，加适量清水，大火烧开后改小火煲1小时，调味即可。

　　民间有云：“北有人参，南有枫斗”，枫斗指的就是石斛的加工品，如果说人参是补气的佼佼者，石斛则是滋阴补益的珍品。因为野生石斛多生长在悬崖绝壁之阴处，生于石上，得水长生，所以古人认为，它是集天地之灵气、吸日月之精华生长而成的“仙草”，是禀水石之专精而补肾，夺中土之气化而补脾的养生滋补品。历代本草对石斛的药用价值也是推崇备至，早在《神农本草经》已将石斛列为上品，认为其主治伤中气之疾病、除痹下气、补五脏虚劳羸瘦、强阴、久服厚肠胃。《本草纲目》记载，石斛能“强阴益精、厚肠胃、补内绝不足、平胃气、益智除惊、轻身延年”；道家典籍《道藏》，更将石斛列为“中华九大仙草”之首。猴头菇味甘性平，具有健胃补虚的作用；淮山药味甘性平，能补气健脾。两者合用，共同帮助人体恢复脾脏气化与输布水液的功能。搭配性味甘咸，具有益胃生津的石斛，一方面补水，一方面促进水液运化，相得益彰。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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