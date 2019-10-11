精神疾病已成全球性问题

很多人只知道精神疾病，却不了解为什么会患上精神疾病，也不知道很多精神疾病是可以达到有效治疗效果的。相关数据显示，截至2018年底，我国在册的严重精神障碍患者达599.4万例，包括六类精神障碍疾病。在近日举办的2019年世界精神卫生日公益宣传活动上，与会专家共同发出了“关注精神卫生，共建美好未来”的倡议，指出精神疾病已成为严重而又耗资巨大的全球性公共卫生问题，影响着不同年龄、不同文化、不同社会经济地位的人群，并应为精神障碍患者提供更多的家庭和社会支持。

精神分裂患病率接近1%

近年来，我国精神障碍患病率总体呈上升趋势，精神障碍患病总人数过亿。中国医师协会精神科分会会长、武汉大学人民医院精神卫生中心教授王高华在接受记者采访时表示，一项精神卫生调查（2016年）显示，我国心境障碍患者的求治率仅有9.51%，其中求治者治疗比例仅有七成 ，也就是说，接受治疗的心境障碍患者比例连1/10都不到，并且患者获得的治疗并不充分。精神分裂症患者50%以上也没有得到有效而规范的治疗。而我国精神科执业医师仅有4万人左右，医疗资源无法满足患者的就诊需求。精神疾病不仅给患者带来痛苦，还严重影响他们的家人、朋友，甚至他们所生活的社区。

精神障碍是大脑活动发生紊乱造成中枢神经系统功能失调，导致认知、情感、意志及行为异常的疾病，包括精神分裂症等重型精神疾病，同时也包括焦虑障碍等精神障碍疾病。一方面公众对精神疾病的认知不足，社会对精神疾病患者存在或多或少的歧视，让很多精神疾病患者怕暴露身份而拒绝治疗，导致疾病的诊疗率低，这一现象在农村和偏远地区尤其突出；另一方面，因个别恶性事件影响，人们普遍认为精神病患者存在危险性，可能对他人人身或社会产生危害。而这些歧视和偏见，不仅给患者和家属造成了沉重负担，同样带来的是整体疾病负担的上升。

规范持续治疗才能见成效

在精神障碍疾病的治疗中，专家强调应遵循规范化的治疗原则，明确诊断是治疗的前提，及时制定治疗方案并实施，遵循个体化治疗原则，坚持长期治疗。

精神疾病患者时常会感到被孤立，精神疾病会使患者和身边爱他（她）们的人感受不到一丝生活的快乐。在本次公益活动现场，人们分享了精神分裂症患者小贝与疾病抗争的经历。小贝在治疗期间由于服药不规律，病情多次反复，好在她的家人一直坚持对其照顾，并且遇到了北京大学第六医院主任医师、中国疾控中心精神卫生中心副主任马弘教授，为小贝制定了专业且创新的治疗方案，并定期随访，坚持要求小贝记录治疗日记，使小贝的病情得到了有效控制。与精神分裂症抗争26年，现在的小贝在饭后能够挽着父亲的手散步。而能够看到父亲满意的笑容，也是小贝最幸福的事。

小贝的主治医生马弘在现场接受记者采访时强调，精神分裂症的治疗不是患者个体的事情，需要社会各方的力量。精神分裂症患者出院1年内复发率高达40.8%，复发受环境因素、患者因素、监护人缺乏照料能力等多种影响因素。反复复发会导致患者大脑功能和社会功能恶化，增加患者肇事肇祸的风险，加重社会经济负担和家庭照料成本，消耗大量社会医疗资源。精神疾病患者肇事肇祸屡见报道，尤其个别极端恶性事件，引起公众广泛关注，更加重了对精神疾病患者及其家人的歧视和排斥，导致患者因不敢暴露身份而拒绝治疗，致使未治疗或疗效差的患者症状不能有效控制，进而引发极端事件。

协助患者“康复”

“社区是精神疾病患者出院后生活的重要场所，约90%以上的精神分裂症患者需要在社区和家庭生活中得到持续照顾。”王高华表示，积极性社区干预能明显改善精神分裂症患者的临床症状和社会功能，降低复发住院率，同时有利于提高患者家属的心理健康水平和降低家庭照料负担。依从性差、擅自停药是复发的重要因素，因此专家强调早期治疗、规范治疗、坚持治疗。

“在精神分裂症患者医院与社区治疗和康复的一体化模式探索中，北京、武汉、杭州等地已开始积极尝试多方协助的社区康复模式，取得了阶段性成果。”王高华提到，尽管如此，在社区康复的建设方面，我国和发达国家的差距仍然较大，仍然有很长的路要走。

2015年，国家卫生健康委发布的《全国精神卫生工作规划(2015-2020年)》中指出，我国未来需要积极推行“病重治疗在医院、康复管理在社区”的服务模式，鼓励引导社会资源提供精神障碍社区康复服务。白求恩公益基金会秘书长田晓犁说，作为持续关注精神卫生的医疗健康领域公益慈善组织，白求恩公益基金会一直致力于为精神分裂患者及家庭提供全方位支持，为精神疾病患者、家属、医生、政府搭建沟通交流的平台，呼吁更多人关注精神健康，并通过公益讲座等方式，消除对精神疾病患者的误解和歧视，让精神疾病患者早日回到正常的社会生活中。

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如何预防复发？

精神疾病特别是精神分裂症是复发率比较高的疾病。要预防复发，就要把握“规范治疗，坚持治疗，持续治疗”的原则。

首先是做好患者出院后管理，让患者的病情能够得到及时的反馈。让患者写日记，这也是重要的方式。使患者每天的情况能够得到记录，反馈给医生，和医生进行交流。这个环节患者家属也可以参与其中。让患者在日常生活中记录自己的症状，可以随时关注变化，医生也可以据此了解患者出院后的情况，是不是有了复发的征兆，以及时预防。

其次是办好家长学校，充分发挥家属的作用，以患者为中心，以家属为抓手。把患者家属培训成半专业人士，使患者家属分担部分医生应做的事情。家长学校的目的就是把照料者培训成最了解患者疾病、最了解患者服用药物以及了解可能发生副作用的人。在目前社区还没有完全准备好的时候，尽可能地保证患者不复发，使其能够回归社会。

精神健康的完善和发展，需要社会各界携起手来，通过积极传播正确的疾病知识，帮助公众了解精神卫生，摒弃偏见和误解，帮助精神疾病患者及其家人远离困扰。