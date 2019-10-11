治理大闸蟹乱象需规范礼券标准

要想解决大闸蟹礼券乱象问题，必须要从礼券这个源头开始，将销售的礼券纳入到信用管理范畴，建立统一、规范、符合标准的大闸蟹礼券。

“购买大闸蟹，凭蟹券提货难”的问题并不鲜见。上海市消保委在此前进行的一项消费体察活动中发现很多问题：第一种情况，蟹券发售企业一般都会在蟹券上注明提货方式和提货时间，但在实际提货时，不少商家提供的电话却无法打通；第二种情况，通过官方网站预约，临近的日期几乎都已约满，甚至出现今年无法提货的情况，这让消费者很闹心。

通过调查可以发现，大闸蟹礼券大多标注的价格很高、销售的价格却很低。在正常情况下，如果按照礼券上标注的价格购买大闸蟹，经营者恐怕就要“喝西北风”了。但从今年大闸蟹的销售情况来看，礼券不仅没有减少，而且越来越多，实际售价也越来越低。难道这些经营者都是在做慈善？显然不是，他们不仅仍能赚钱，而且还能获得比较高的利益。

从媒体记者调查的情况，可以发现一个重要的原因：大闸蟹经营者通过控制“提货率”，与消费者比耐心、比记性、比心理承受能力。有的消费者因迟迟“提不到货”，最终失去了耐心，最终会放弃礼券的兑现，大闸蟹的经营者因此可以“不劳而获”。实际上，这些经营者并没有说不给消费者提货，只是让消费者耐心地等，直到螃蟹都快过时了，还是让你继续等……有的消费者准备放到第二年再去提货，可到了第二年，要么是忘了，要么是经营者不见了，谁也不知道会出现什么样的结果。很有可能，到了第二年，原来的经营者又换了个“马甲”在出售新的大闸蟹礼券了。

以“提货难”的方式与消费者拼耐心，是大闸蟹礼券经营者最主要的手段之一，也是他们能够“低价甩卖”大闸蟹礼券的重要原因。一定程度上，这种模式比在大闸蟹中夹杂死蟹还要赚钱。因为一旦有死蟹，部分消费者还会讨要说法。可对于礼券“提货难”问题，消费者就是想讨要说法也缺乏足够的理由。千年不给、万年不赖的方式，会让心急的消费者根本没有耐心去跟对方耗时间。

大闸蟹礼券乱象是扰乱市场秩序的一种形式，也是商家损害消费者权益的一种手段，更是破坏信用环境的一种行为。商家既然出售了大闸蟹礼券，就等于与消费者签订了产品销售契约。按照经济合同和市场信用的要求，确保买卖双方都能履行合同，必须要在礼券上注明大闸蟹的价格、数量、质量、品种和提货时间、提货地点、联系电话、联系人等。一旦某方违反其中条款，就应承担赔偿责任。

但在现实中，很多礼券被人为地滤掉了许多要素，如提货时间、产品质量等，这就给礼券经营者提供了“空子”，也为礼券经营者损害消费者利益提供了机会。如果监管部门能够对大闸蟹礼券经营者的行为及时检查，看有没有按照合同法相关规定执行，对不符合要求的礼券及时禁止销售，可能会大大减少类似“欺诈”现象的发生。毕竟在法律意义上，如果礼券经营者不能在规定时间内及时供货，就属于违反了合同规定，依法应追究其法律责任和赔偿责任。

这意味着，要想解决大闸蟹礼券乱象问题，必须要从礼券这个源头开始，将销售的礼券纳入到信用管理范畴，建立统一、规范、符合标准的大闸蟹礼券。凡不符合规定的礼券，一律禁止销售。违反规定者，可按照扰乱市场秩序罪予以严厉处罚。同时，应设立消费者投诉专用通道，对不按礼券规定时间给予消费者提供合格产品的经营者，可按照违反经济合同法相关规定予以处罚。只有这样，才能有效根治大闸蟹礼券乱象。

□谭浩俊（财经评论人）