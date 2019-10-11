首批33种仿制药获国家鼓励

国家卫生健康委9日公布了首批33种“国家鼓励仿制药目录”，其中治疗风湿类疾病的药品“甲氨蝶呤”、皮肤用药“维A酸”等紧缺药品，均榜上有名。在不久的将来，老百姓有望用上价格更加便宜实惠的同类仿制药。

一直以来，临床上一些治疗效果非常好的原研药，往往会有10到15年的专利期。由于前期投入了较大研发成本，这些原研药的价格往往也比较昂贵，有的一片就高达几十甚至上百元。不仅如此，在原研药专利期内，别的企业也不可以生产和销售这类“独家”药品。因此，我国医保需要承担巨大的压力来支付这部分原研药品的费用。

2018年4月，国务院办公厅印发的《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》指出，要促进仿制药研发，重点解决高质量仿制药紧缺问题，提高药品供应保障能力，更好地满足临床用药及公共卫生安全需求，要制定鼓励仿制药品目录，引导企业研发、注册和生产。被列入“鼓励仿制药品目录”内的重点化学药品、生物药品，其关键共性技术研究将列入国家相关科技计划，对其注册申请进行优先审评审批。

“当这些原研药在国内过了专利期，那么其他企业就可以模仿其结构式，仿制同类药品。仿制药同样可以达到一定的疗效，如果仿制得好，疗效甚至可以和原研药相媲美。不仅如此，省去研发过程的仿制药，价格要比原研药低得多。”航空总医院副主任药师陈群表示，这样一来，我国有限的医保基金就可以负担更多的患者，老百姓吃药也会更加便宜。

此次发布的“第一批鼓励仿制药目录”由国家卫生健康委联合科技部、工业和信息化部、国家药监局、国家知识产权局等部门，组织专家进行遴选论证。其中纳入目录的33个品种，都属于国内专利到期和专利即将到期、尚没有提出注册申请，或临床供应短缺（竞争不充分）以及企业主动申报的药品。这33个品种包括多种抗癌药、帕金森病药物、癫痫药物、降脂药物、儿童药物等。

“以名单中的溴吡斯的明为例，它是重症肌无力的一线用药，可缓解大部分重症肌无力患者无力症状，但目前国内只有上海上药中西制药有限公司生产，之前因原料、工艺、环保等因素影响，一度召回某些批次药品，导致该药品屡次断货，价格越炒越高。北京地区目前也不能保证足量供应，更不用说其他地区。”陈群透露，此次国家出台鼓励仿制药目录，旨在鼓励更多的厂家去生产、竞争，压缩申报时间，优化申报途径，可在一定程度上缓解此类低价短缺药品的供应，造福更多急需用药的患者。（记者 刘欢）