住在高层建筑、现代小区里，人们再也无法在楼下支起晾衣杆晒被子。日本被子科普网站“被子人”介绍了一些晾被子的方法，可供参考。

首先要明确的是，晾被子的主要目的就是让其蓬松、除臭、除螨、杀菌，不一定非要在室外晾晒。在阳光较好时，可以在窗边放一把椅子或X型晾衣架，把被子展开铺上即可，能达到室外晾晒80%的效果。如果多阴雨、沙尘天气，不妨购买一个家用暖被机，能达到同样的效果。另外，羽毛被、羊毛被需要阴干，只要放在通风良好的阳台即可。平时可以把铺在床上的被子不同部位卷起来，如第一天卷起枕头侧、第二天再卷起下身侧，交替进行，也有除湿气的效果。

如何晒被子效果最好呢？第一，时间宜短不宜长。很多人趁着天气好，一晒就是一天。其实，夏季晒1小时，时间选在正午前；冬季晒2小时，时间选在正午时是最适宜的。对于易积攒湿气的棉被，要多晒接触身体的内侧，同时注意翻面。第二，不要拍打被子。晒后拍打被子看似会飞出许多灰尘、螨虫，但是实际上拍出的纤维更多，会损害被子的使用寿命，尤其是羽毛被更不能拍打。▲ （赵可佳）