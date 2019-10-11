热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

住高楼怎么晒被子

2019年10月11日07:33 来源：人民网-生命时报

　　住在高层建筑、现代小区里，人们再也无法在楼下支起晾衣杆晒被子。日本被子科普网站“被子人”介绍了一些晾被子的方法，可供参考。

　　首先要明确的是，晾被子的主要目的就是让其蓬松、除臭、除螨、杀菌，不一定非要在室外晾晒。在阳光较好时，可以在窗边放一把椅子或X型晾衣架，把被子展开铺上即可，能达到室外晾晒80%的效果。如果多阴雨、沙尘天气，不妨购买一个家用暖被机，能达到同样的效果。另外，羽毛被、羊毛被需要阴干，只要放在通风良好的阳台即可。平时可以把铺在床上的被子不同部位卷起来，如第一天卷起枕头侧、第二天再卷起下身侧，交替进行，也有除湿气的效果。

　　如何晒被子效果最好呢？第一，时间宜短不宜长。很多人趁着天气好，一晒就是一天。其实，夏季晒1小时，时间选在正午前；冬季晒2小时，时间选在正午时是最适宜的。对于易积攒湿气的棉被，要多晒接触身体的内侧，同时注意翻面。第二，不要拍打被子。晒后拍打被子看似会飞出许多灰尘、螨虫，但是实际上拍出的纤维更多，会损害被子的使用寿命，尤其是羽毛被更不能拍打。▲ （赵可佳）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn