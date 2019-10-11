蓝光比紫外线更伤皮肤

受访专家：首都医科大学附属北京中医医院皮肤科副主任医师 周 涛

蓝光是指波长在400~500纳米的高能量可见光，普遍存在于电脑、手机、投影仪、LED显示器、激光笔等中。在可见光的7种颜色中，越靠近紫外线区域的可见光（如紫光和蓝光），能量越强，对人体的伤害也会更大。提到蓝光的危害，很多人都知道它会导致眼睛疲劳、干涩，影响视力健康。但除此之外，蓝光还会“侵袭”皮肤。

首都医科大学附属北京中医医院皮肤科副主任医师周涛告诉《生命时报》记者，蓝光会引起皮肤的黑色素沉着，尤其易在表皮颗粒层和更深层的皮肤层产生色素沉淀，导致皮肤变黑、暗沉、长斑。同时，蓝光和紫外线一样，都会促使上皮细胞内活性氧自由基生成更多且更活跃，从而加速皮肤衰老，导致皮肤缺乏弹性、皱纹增多。另外，有研究表明，由于蓝光比紫外线波长更长，因此能够渗入皮肤深层，造成细胞DNA氧化损伤，减少胶原蛋白和弹性蛋白的产生，引起毛孔粗大、黑眼圈等皮肤问题。另外，蓝光还会刺激大脑，抑制褪黑素分泌。若经常在睡前使用电子产品，强蓝光会破坏激素分泌平衡，从而影响睡眠质量，间接导致皮肤暗黄、长痘、脱发等问题。

要抵御蓝光的危害，最重要的还是要尽可能减少电子设备的使用时间，避免长时间停留或处于蓝光辐射的环境中。对此，周涛建议，在夜间使用智能手机或平板电脑时，应开启夜间模式，减少蓝光对人体的辐射。同时，日常生活中，可以多食用富含维生素A、维生素E、硒、β-胡萝卜素等的食物，这些都是天然的抗氧化剂。对于需要长期面对手机、电脑等电子设备的人群，建议采取一定的措施进行适当防护，如涂抹矿物防晒霜或粉底等。▲