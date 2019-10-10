“心灵感冒”要对症下药

随着公众健康意识提升，人们或许已经知道突发心脏病、高血压等躯体疾病要做些什么，但是遇到精神或情绪危机时则感到茫然。

抑郁症是世界第四大疾病，预计到2020年将成为第二大；但我国对抑郁症的医疗防治还处在识别率低的局面，地级市以上的医院对其识别率不足20%，只有不到10%的患者接受了相关的药物治疗；而且，抑郁症的发病已开始出现低龄（大学，乃至中小学生群体）化趋势。

因此呼吁人们要重视不要忽视；要讨论不要躲避；要理解不要说教；要帮助不要刺激；要陪伴不要独处；要保护不要隐瞒；要治疗不要等待”，及时运用科学、有效的预防干预措施，向身边的人伸出援手。

2019年10月11日（周五）上午10:00，“人民好医生”客户端将邀请北京回龙观医院北京心理危机研究与干预中心副主任童永胜进行视频和图文直播，提高对抑郁症及其预防与干预的认识，并在线解答广大网友相关问题，千万不要错过！

专家简介：

童永胜，北京回龙观医院北京心理危机研究与干预中心副主任，心身医学科副主任，北京大学副教授、硕士生导师。

擅长：抑郁症的诊治和心理危机干预。

严重的抑郁，比如感觉很孤独，持续两、三个星期不开心，以前很感兴趣的事情也不想做了，经常哭泣，做什么事情都觉得没劲。一旦出现以上症状，就要开始注意了，及时去医院检查，如果发现有抑郁症状的话，要及时用药，找专业医生进行心理治疗。

长时间感到“郁闷”的时候，最好找好朋友倾诉。有些大学生习惯以成功者姿态出现在朋友面前，碰到难题却碍于面子不愿倾诉，怕给人造成无能的印象。其实，在觉得最难受的时候，倾诉是最好的减压方法。

孤独的时候，尽量不要一个人呆着，以免更加孤独，找一个专业的心理医生，建立比较长期的联系，一旦出现心理问题，及时就医，为自己建立一个心理支柱。

如果有了强烈的绝望，可以采用以下的“急救”方式。写下自己有价值的方面，以及继续活下去的理由。告诉自己：其实我还有很多可取之处，这个世界还有很多值得眷恋的人和事情。然后写下自己对生命绝望的深层原因，然后着手去解决，必要的时候请求别人的帮助。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！