关注阿尔茨海默病：老人健忘勿小看 早期干预是关键

人民网北京10月10日电（王国菁）“2/3的人仍然认为痴呆症是衰老的正常现象，1/4的人认为在预防老年痴呆症方面没有什么能够做的。”日前，国际阿尔茨海默病协会发布《2019年世界阿尔茨海默病报告：对失智症的态度》，其中得出这样一个结论。

对于老年人的健忘，过去人们往往喜欢用一句“老糊涂了”来概括。但实际上很多人并不了解，由阿尔茨海默病引发的老年痴呆，其实并不是一种正常的衰老现象。

国际阿尔茨海默病协会的数据指出，当前，阿尔茨海默病和其它失智相关疾病已成为全球第五大死因。据预测，到2050年，患有失智症的人数将从5000多万增加两倍以上，达到1.52亿。

“在众多疾病当中，阿尔茨海默病的危害被长期低估了。”中国老年保健协会阿尔茨海默病分会常务委员兼副秘书长、天津医科大学总医院神经内科副主任医师张楠强调，阿尔茨海默除了会“偷走”人的记忆以外，还会使患者出现运动障碍，生活自理能力逐渐下降，严重的患者还会出现行为异常，需要专人24小时照料。

健康生活 阿尔茨海默可预防

“阿尔茨海默病其实是可以预防的。”中国老年保健协会阿尔茨海默病分会副主任委员兼秘书长、北京大学第一医院神经内科主任医师孙永安指出，通过预防高血压、腹型肥胖、听力下降、糖尿病等疾病，并多进行有氧运动等措施，可以减少1/3的痴呆患者发病。

“此外，培养兴趣锻炼用脑有助于降低阿尔茨海默的发病率。”张振馨表示，科学研究发现，经常用脑的人脑细胞代偿能力很好，相比不经常用脑的人发病率低。

在国内，为了增强全社会的老年期痴呆预防意识，推动预防关口前移，提高预防知识水平，降低老年期痴呆患病率增速，提高老年人的健康水平，今年9月19日，国家卫健委发布了《阿尔茨海默病预防与干预核心信息》（以下简称“核心信息”）。

这份“核心信息”建议，首先要通过培养运动习惯和兴趣爱好，健康饮食，戒烟限酒，多学习，多用脑，多参加社交活动，保持乐观的心态，避免与社会隔离，形成健康的生活方式。

其次，对于中年肥胖、高血压、糖尿病、卒中、抑郁症、听力损失、有痴呆症家族史者来说，更应当控制体重，矫正听力，保持健康血压、胆固醇和血糖水平，从而进一步降低患病风险。

关注细节 及早进行有效干预

预防可以降低发病率，但一旦患病就要及时就医，尽早进行有效干预。在纪录片《人间世第二季》中，吴开兰发现老伴将同样的汤烧了两碗，感觉不对劲，随即带老伴去了医院。“经过医生的检查，老伴被确认为阿尔茨海默症。不过医生说，能这么早发现是非常可贵的。”吴开兰说。

阿尔茨海默协会发布的文章强调， 仅就记忆减退而言，阿尔茨海默病需要与良性健忘区别开来。

文章指出，良性健忘是与年龄相关的记忆减退。这种记忆减退不是痴呆的早期表现，而是随着年龄增加，记忆功能在一定程度上的减退。阿尔茨海默病早期病变表现为轻度认知损害，轻度认知损害患者记忆降低的程度大于其预期发生的年龄，或者说记忆减退的程度比相同年龄的人明显加重。

就像电视剧《都挺好》中苏大强帮朋友去买饭的路上忘记了买饭，做饭时重复放盐……这些细小的行为，都是可能患有阿尔茨海默症的信号。

对于阿尔茨海默患者来说，及早进行有效的药物治疗和干预，才是减轻其自身压力和家庭压力的重要手段。

看护患者 照护者更需要关注

在阿尔茨海默患者家中，除了患者，家属也是重要的“陪跑者”。《人间世第二季》中，吴开兰照护了老伴16年，直到去世；已经照护父亲两个多月的付刚，做好了要照护父亲10年的准备。

在阿尔茨海默病情发展过程中，患者逐渐忘记了吃饭，忘记了上厕所，说不清话，甚至下不了床。他们的每一项身体活动都需要有他人辅助才能完成，就像回到了婴幼儿的状态。

乔英80多岁的婆婆也是一位阿尔茨海默症患者，自从婆婆生活不能自理后，她便成了婆婆的专职陪护。“她现在谁都不认识，吃饭也没有饥饱，就是一直喊饿，一不留神就吃撑了。”乔英坦言。

在她看来，照顾婆婆是理所应当的事，但她需要别人的理解。“老人家已经一年多不能下床了，我一天到晚都围着她转。但是，她还总是说我不给她吃的。不管别人听了以后怎么想，我是觉得自己很冤。”

阿尔茨海默患者需要关注，其照护者更需要关注。“核心信息”中明确指出，患者的照护人员身心压力大，要向照护人员提供专业照护培训和支持服务，维护照护人员身心健康。但是，目前对于照护人员来说，最大的问题就是如何拥有专业照护培训和支持服务。

阿尔茨海默协会对此指出， 提供什么帮助？帮助到什么程度？不是个简单的问题。帮助少了，老人的生活质量就会下降，而自身也有受到伤害的风险；帮助多了，又会使老人得不到必要的训练，使他们过早地失去了本来具备的自身处理事情的能力，人为地加重了护理者负担。

对于阿尔茨海默患者的照护，阿尔茨海默协会发布了6条心理治疗原则：一是有限的目标。帮助老人适应目前的生活，并找到快乐，是痴呆患者心理治疗的首要目标；二是家庭参与。医生在治疗过程中要对家属进行适当教育，让家属参与到患者治疗中，加强家庭成员间的沟通，改善患者的社会支持环境；三是耐心。护理者需要有足够的耐心，多给老人一些时间，心平气和地反复指导才能取得较好效果；四是简单原则。不要训练老年痴呆患者去完成复杂的工作，告诉患者在哪里上厕所，在哪里睡觉更重要；五是提供适当帮助。鼓励患者去做力所能及的事，并在一定程度上给予帮助；六是以患者为中心。尽量减少患者生活环境中的事物变化。

同阿尔茨海默症的战斗是场“持久战”，这需要无论是家庭还是社会，都能够积极地关注患病之人的整体性，而不仅仅是疾病。用科学的方法、优质的照护帮助他们打破无助与绝望的坚冰，携手建设一个有活力的、健康的老龄化社会。